«Вильярреал» — «МЮ». Сульшер точно был главной проблемой?

23 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить явного фаворита: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех испанцев оценен экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вильярреал» — «Ман Юнайтед» 23 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Вильярреал» — «МЮ» (23.11.2021)

Международная пауза отгремела, порадовав болельщиков парой сенсаций, на очереди — Лига чемпионов. В группе F 23 ноября на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» испанский «Вильярреал» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 20:45 по мск.

«Вильярреал» идёт на второй позиции в квартете, имея семь очков в активе, у англичан столько же. Шансы на выход из группы примерно равны, всё решат заключительные туры. Однако в чемпионате Испании расклад иной. Лишь 12-е место с 16 баллами. Если так пойдёт и дальше, еврокубков на будущий год не видать.

По сравнению с прошлым сезоном победитель Лиги Европы порядочно сдал. Пропускает немного (13 мячей), однако и забивает с трудом (15 голов). В предыдущем туре сыграл вничью с «Сельтой» (1:1): атаковал много, сподобился всего на один мяч. Конкретики перед чужой штрафной и реализации по-прежнему не хватает.

Тем не менее в последних двух турах Лиги чемпионов испанцы добавили, одержав две важнейшие победы над «Янг Бойз» (4:1 и 2:0). Вторая игра получилась непростой, гости имели шанс отыграться, но не реализовали свои моменты, за что поплатились. Пропустили второй мяч на 89-й минуте.

«Жёлтая субмарина» в этом году смотрится неважно. Всего три победы в 13 турах чемпионата Испании, столько же поражений и аж семь ничейных исходов. В последних пяти играх удалось выиграть лишь у себя дома у замыкающего таблицу «Хетафе» (1:0), гол забил Тригерос с передачи Алькасера. Похвастаться нечем.

Казалось бы, всё против испанской дружины, ан нет. «Манчестер Юнайтед» в последнее время совсем сдулся, да настолько сильно, что Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера после разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4). Теперь временно исполняющим обязанности главного тренера будет другая легенда клуба — Майкл Кэррик.

Удастся ли ему хотя бы на время подлатать возникшие пробоины? В распоряжении имеются Криштиану Роналду, Бруно Фернандеш, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и не только. Состав вроде бы наполнен высококлассными исполнителями, однако баланса категорически не хватает. Вряд ли у англичанина без опыта работы главным тренером имеются пути к исправлению ситуации.

А иных специалистов привлечь в столь сжатые сроки не представляется возможным. Словом, в Испании нас ждёт всё тот же «Манчестер Юнайтед», как в последних играх при Сульшере, работу которому сохранял Криштиану Роналду. Португалец забил пять мячей в четырёх турах Лиги чемпионов, три из них принесли очки.

За последние семь туров АПЛ англичане одержали всего одну победу над крайне нестабильным на тот момент «Тоттенхэмом» (3:0) и сыграли вничью с хворающим «Эвертоном». Всё остальное — сплошь поражения. Как правило, при бардаке в обороне. В Лиге чемпионов спасал преимущественно Роналду, но вечно тащить тренера на своём горбу невозможно.

Во вторника встретятся два сильно потрёпанных коллектива. «Вильярреал» не в лучших кондициях, забивает мало и демонстрирует невнятную игру даже с не самыми сильными командами. А «Манчестер Юнайтед» распрощался с Сульшером ввиду нелицеприятных результатов. Думаем, нас ждёт малое количество голов, стороны в откровенно плохой форме. Возьмём ТМ 2.5 мяча за 2.13.

Дело в том, что «Вильярреал» довольно крепок в обороне, а вот в атаке похуже, забивает очень немного, даже замыкающему Ла Лигу «Хетафе» всего один отгрузил. А «Манчестер Юнайтед» вообще в непонятном состоянии. Непонятно, что будет завтра. Череда неудач привела к увольнению Сульшера, но едва ли стоит списывать все грехи на норвежца. Смена тренера придаст импульс, вот только хватит ли его для перелома ситуации? Большой вопрос.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» 23 ноября 2021 года

Теперь уже подопечные Майкла Кэррика точно не захотят попрощаться с лидирующей позицией в группе, но кризис в атаке и серия неудач вынуждают. Плохо, что в обороне совсем беда. Радует лишь то, что соперник нерезультативен и голы ему даются с большим трудом. Ждём сравнительно аккуратного футбола. Один-два мяча наверняка увидим, больше — вряд ли.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

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