«Вест Хэм» — «Челси», «Наполи» — «Аталанта» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, зима вступила в свои права. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 4 декабря.
На что ставить в футболе 4 декабря
Суббота порадует кучей интересных матчей. В РПЛ 3 встречи. «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА, «Спартак» примет «Ахмат», а «Локомотив» — «Урал».
В Англии «Челси» едет в гости к «Вест Хэму», а «Ливерпуль» — к «Вулверхэмптону». «Манчестер Сити» также играет на выезде — против «Уотфорда».
В Бундеслиге матч за лидерство в чемпионате: дортмундская «Боруссия» принимает «Баварию». Кроме того, выделяем матч «Байера» с «Гройтер Фюртом».
В Испании «Реал» гостит в стране басков, команде Анчелотти предстоит игра с «Реалом Сосьедад». «Атлетико» принимает «Мальорку», «Барселона» — «Бетис», а в ещё одной интереснейшей встрече «Севилья» сыграет с «Вильярреалом».
В Италии «Наполи» будет сражаться с «Аталантой», а Жозе Моуринью предстоит матч со своей бывшей командой – «Интером». Другой клуб из Милана – собственно, «Милан» – дома принимает «Салернитану».
Ну и не стоит забывать о Лиге 1. «Марсель» сыграет с «Брестом», а «ПСЖ» гостит у «Ланса».
На что ставить в хоккее 4 декабря
В КХЛ сегодня большой игровой день – сразу 7 встреч. Выделяем матчи «Салават Юлаев» — «Динамо» М и «Трактор» — «Спартак». В НХЛ сегодня раннее начало: «Флорида» и «Сент-Луис» начнут свою встречу в 21:00 мск. Ну а в ночь на воскресенье в Северной Америке ещё 9 игр.
На что ещё ставить 4 декабря
Сегодня сборная России будет сражаться за выход в финал Кубка Дэвиса. В соперниках у наших парней сборная Германии.
В волейбольных российских Суперлигах очередные матчи. У мужчин интересным кажется противостояние «Белогорья» и «Динамо-ЛО», а у женщин стоит обратить внимание на матч краснодарского «Динамо» и «Динамо-Ак Барс».
- 4 декабря 2021
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