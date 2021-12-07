Лионель Месси против «Брюгге» и «Милан» — «Ливерпуль» в ЛЧ: что смотреть 7 декабря

Последний месяц 2021 года вступил в свои законные права, пришла зима. Поклонники зимних видов спорта ликуют, ведь стартовал биатлон, а в КХЛ и НХЛ рубятся уже вовсю. Впрочем, пока с лихвой хватает и футбола. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на вторник, 7 декабря.

На что ставить в футболе 7 декабря

Программа уик-энда благополучно отгремела, в понедельник доиграли матчи внутренних первенств. Перемещаемся на евроарену, где на этой неделе завершится групповой этап. По традиции начинаем с Лиги чемпионов. На сегодня запланировано восемь противостояний. С жеребьёвкой в этом сезоне повезло, ярких вывесок хватает.

В 20:45 мск стартует два матча. «РБ Лейпциг» в Германии примет «Манчестер Сити», который досрочно вышел в плей-офф турнира с первого места. Немцам, по-хорошему, нужна лишь победа, ведь в активе столько же очков, сколько у «Брюгге». К слову, в это же время бельгийцы во Франции начнут выяснять отношения с «ПСЖ». Парижане обеспечили себе второе место, но имидж портить нельзя.

Прогноз Александра Мостового на матч «Реал» — «Интер».

Остальные шесть встреч стартуют в 23:00 мск. Несомненно, одним из главных станет противостояние «Милана» и «Ливерпуля». Миланцы раскачались к концу группового этапа, набрали четыре очка и до сих пор рассчитывают выйти в плей-офф. Для этого необходимо обыграть на своём поле англичан и ждать ничьей в параллельном матче.



В этой же группе по-прежнему сохраняют шансы на евровесну «Порту» и «Атлетико». У португальцев ситуация чуть комфортнее: устроит даже ничья, если «Ливерпуль» не проиграет на «Сан-Сиро». А вот мадридцам необходимо выигрывать в Португалии и ждать любую осечку итальянского клуба. Тогда можно будет рассчитывать на второе место.

В группе D всё предопределено. Украинскому «Шахтёру» уже точно ничего не светит, а тираспольский «Шериф» продолжит греметь в Лиге Европы. Главная интрига заключается в том, кто займёт первое место в группе и, возможно, немного облегчит себе жизнь в плей-офф Лиги чемпионов. Миланский «Интер» попробует взять реванш у мадридского «Реала».



Матчи группы С превратились в формальность. «Аякс» выйдет в 1/8 финала с первого места, «Спортинг» — со второго. Очная встреча в шестом туре уже ничего не изменит. Такая же ситуация в параллельной игре дортмундской «Боруссии» с турецким «Бешикташем». Турки остались не у дел, немцы отправляются в Лигу Европы.

На что ставить в хоккее 7 декабря

В Континентальной хоккейной лиге сегодня представлен всего один матч. Хоккейный клуб «Сочи» пожалует в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву». Встреча пройдёт на льду «Уфа-Арены», первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Прошлый очный матч завершился со счётом 3:0 в пользу уфимцев.

Однако теперь у сочинцев есть шанс дать бой. В последнее время они выглядят впечатляюще, потерпели всего четыре поражения в 14 последних играх и приблизились к зоне плей-офф. «Салават», конечно, в топ-4 Восточной конференции, но его форма оставляет желать лучшего — всего лишь две победы в семи предыдущих встречах.

На что ещё ставить 7 декабря

На женском чемпионате мира по гандболу в третьем туре сборная России встретится со сборной Сербии. Начало — в 22:30 мск. На данный момент у обеих команд по две победы — в матчах с Камеруном и Польшей. Однако сербские спортсменки находятся выше россиянок в таблице из-за лучшей разницы заброшенных мячей.



Также сегодня в Дубае продолжится сражение шахматистов — россиянина Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена. Старт девятой партии намечен на 15:30 мск. В прошлой партии россиянин ошибся и был вынужден сдаться, счёт в матче теперь 5:3 в пользу норвежца. Впереди ещё шесть партий, но Яну нужно собраться.