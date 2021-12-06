«ПСЖ» — «Брюгге». Лионель Месси подкинет работы хейтерам

Скромный «Брюгге» до сих пор может выйти в евровесну, но нужно показать себя в Париже.

7 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брюгге». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех бельгийцев оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 6.05.

Где смотреть матч «ПСЖ» — «Брюгге»?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брюгге» 7 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брюгге» (07.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. Программа уик-энда позади, переходим на евроарену. 7 декабря стартует заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов. Французский «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже примет бельгийский «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

Несмотря на уверенное лидерство в чемпионате Франции, игру «ПСЖ» нельзя назвать качественной и яркой. Ещё в прошлом сезоне по этому поводу возникало много вопросов. Тогда неожиданно не удалось выиграть золото внутреннего первенства, хотя до этого таких проблем не было. Реакция руководства последовало незамедлительно.



Во-первых, выразили полное доверие Маурисио Почеттино. Во-вторых, договорились с Лионелем Месси о контракте. План отчасти провалился, ведь в нынешнем сезоне Лиги чемпионов удалось занять лишь вторую позицию. Откровенно говоря, лишь благодаря индивидуальному мастерству футболистов. Никакой командной игры не наблюдается.



Кстати, за последние три тура Лиги 1 красно-синие одержали лишь одну победу — над замыкающим турнирную таблицу «Сент-Этьеном» (3:1). Два других матча завершились вничью — с «Ниццей» (0:0) и «Лансом» (1:1). В Лансе едва спаслись от поражения благодаря голу Вейналдума уже в добавленное ко второму тайму время.

Помимо прочего, «ПСЖ» немало пропускает. За 17 туров чемпионата Франции 16 мячей, а за пять туров Лиги чемпионов — семь. Благо и забивает порядочно. Во всех турнирах суммарно отличился 45 раз. Оно и немудрено, ведь в нападении целая эскадрилья звёзд и талантов. В этом плане вложенные средства себя оправдывают.



Бельгийский «Брюгге» здорово начал в Лиге чемпионов. Сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1) и обыграл «Лейпциг» (2:1). Но потом начался кошмар. Сначала дважды разгромно уступил «Манчестер Сити» (1:5 и 1:4), а окончательно ушёл на дно турнирной таблицы после ответного матча с «Лейпцигом» (0:5). Очень обидно.

Путь в плей-офф главного евротурнира уже недоступен. Зато до сих пор есть шанс попасть в плей-офф Лиги Европы. Для этого необходимо сыграть как минимум вничью с «ПСЖ» и ждать поражения «Лейпцига» в игре с «Манчестер Сити». Правда, даже при победе над парижанами всё будет зависеть от исхода матча соперников. Мотивация, конечно, в порядке, а что по силам?



В атаке подопечные Филиппа Клемана ведут себя порядочно, даже в противостояниях с невероятно крепким «Манчестер Сити» смогли нанести много ударов и дважды разочаровать оппонента. Не повезло только в ответном матче с «Лейпцигом», во всех остальных турах группового этапа Лиги чемпионов они непременно забивали.



Да и в последнем туре чемпионата Бельгии с «Генком» (3:2) чёрно-синие сумели даже вдесятером перевернуть ход встречи и одержать победу. В атакующей мощи сомнений нет, лидеров здесь хватает. Тот же Де Кетеларе хорош. Зато к обороне вопросы имеются. За пять туров Лиги чемпионов пропустили 16 мячей!

Уровень «Брюгге», несомненно, не так высок, как у парижан. Тем не менее забивает клуб стабильно. Учитывая нынешнюю форму французов, можно смело ставить на «обе забьют» за коэффициент 1.72. Мотивации у гостей будет даже побольше, наверняка дадут бой. «ПСЖ» уже никуда не денется со второй строчки, однако на своём поле всё же должен показывать класс.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брюгге» 7 декабря 2021 года

«ПСЖ» пропустил даже от «Сент-Этьена», не имеющего грозной атакующей силы. Впрочем, бояться повода нет, ведь путёвку в плей-офф Лиги чемпионов никто не отнимет. А вот «Брюгге» очень нужна победа. Забивать бельгийский клуб умеет, но и в свои ворота получает, увы, тоже много. Ждём результативного матча с голами в обе стороны.



Ставка: обе забьют за 1.72.

Ставка на матч «Бенфика» — «Динамо Киев» с коэффициентом 5.80.

Прогноз на матч «Аякс» — «Спортинг».

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Шериф».