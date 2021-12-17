Бетербиев — Браун. Прогноз «Фонбет»: непобеждённый русский чемпион затягивать не станет

В субботу, 18 декабря, в Монреале россиянин Артур Бетербиев будет защищать титулы чемпиона мира WBC и IBF в бою. Соперник — американец Маркус Браун. Начало поединка — не ранее 06:00 мск. Сделать ставку на российского боксёра можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Бетербиев

В послужном списке 36-летнего Бетербиева 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. Бетербиев провёл хорошую любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы и выиграв более 300 поединков. В том числе у бывших чемпионов мира среди профессионалов Сергея Ковалёва и кубинца Юниера Дортикоса. Проиграл всего пять раз. После Олимпиады-2012 Бетербиев перешёл в профессионалы.

У россиянина было много предложений, но он выбрал канадского промоутера Ивона Мишеля и переехал в Монреаль. На профессиональном ринге Артур дебютировал в 2013 году, победив первого соперника нокаутом во втором раунде. Первые восемь поединков россиянин провёл в Канаде, с каждым оппонентом расправляясь не позднее четвёртого раунда. Был в их числе и бывший чемпион мира испанец Габриэль Кампильо, бой с которым завершился в четвёртом раунде.

В 2015 году Бетербиев заключил соглашение с известным американским менеджером Элом Хэймоном и стал выступать в США. Однако вынужден был отказаться от боя за звание претендента на пояс из-за операции на плече, которое он травмировал в октябре 2015 года. Из-за повреждения боксёр не выступал год – с июня 2015-го по июнь 2016-го. До боя за титул чемпиона мира россиянин добрался в ноябре 2017 года.

Первоначально поединок с немцем Энрико Кёллингом носил статус претендентского на титул чемпиона мира, которым владел американец Андре Уорд. Но после того, как Уорд, дважды победивший россиянина Сергея Ковалёва, объявил о завершении карьеры и освобождении трёх поясов чемпиона мира, включая IBF, статус боя между Бетербиевым и Кёллингом был повышен до чемпионского. Россиянин уверенно выиграл этот поединок, завершив его нокаутом в 12-м раунде. На момент остановки Бетербиев выиграл все раунды у всех трёх судей.

В следующий раз Бетербиев вышел на ринг почти через год, в октябре 2018 года. Россиянин убедительно победил британца Каллума Джонсона, нокаутировав его в четвёртом раунде, и впервые защитил титул чемпиона мира. Немногим больше времени потребовалось россиянину на вторую защиту пояса: американца Радивойе Калайджича он победил нокаутом в пятом раунде.

В следующем бою Артур объединил пояса IBF и WBC, нокаутировав украинца Александра Гвоздика в 10-м раунде. А в прошлом поединке впервые в профессиональной карьере выступил в Москве, нокаутировав немца Адама Дайнеса в 10-м раунде. Заметно волновался, но всё же взял верх над собой и соперником.

В какой форме Браун

В активе 31-летнего Брауна 24 победы (16 нокаутом) и одно поражение. На любительском уровне Браун выступал на Олимпийских играх 2012 года, но проиграл в первом же круге. В профессионалах Маркус дебютировал в ноябре 2012 года. Первые шесть побед он одержал нокаутом, затратив больше двух раундов только на одного противника. Благодаря хорошей любительской школе и технике у Брауна быстро рос уровень.



В 2014 году он победил бывшего чемпиона США Отиса Гриффина, в 2015-м – Аарона Прайора-младшего, сына бывшего чемпиона мира Аарона Прайора. А также перспективного Корнелиуса Уайта и бывшего чемпиона мира WBA Габриэля Кампильо.

В 2016 году Браун завоевал титул чемпиона США по версии WBC, победив Радивойе Калайджича в тяжёлом бою, во время которого даже побывал в нокдауне. Через год Маркус победил бывшего претендента на титул чемпиона мира Томаса Уильямса и вызвал на бой Адониса Стивенсона. Однако этот бой не входил в планы Адониса. Он рассматривал в качестве соперника Шона Монагана, который в итоге достался в оппоненты Брауну. Маркус убедительно победил – нокаутом во втором раунде.

Одержав две победы, Браун завоевал временный титул чемпиона мира WBA и серебряный пояс WBC, победив шведа Баду Джека. А в следующем поединке потерпел первое поражение в карьере, уступив канадцу Жану Паскалю после столкновения головами в восьмом раунде. Американец дважды побывал в нокдауне и на момент остановки проигрывал у всех трёх судей с минимальной разницей очков (74:75). В прошлом поединке Маркус уверенно выиграл у россиянина Дениса Грачёва решением судей.

Прогноз экспертов «Фонбет» на бой Артур Бетербиев — Маркус Браун 18 декабря 2021 года

Ставка: тотал меньше 8.5 раунда за 1.90. (Сделать ставку).



Бетербиева называют очень жёстким нокаутёром, и все свои победы он одержал досрочно. У него отточенная любительская техника, взрывная мощь и сильный удар с обеих рук. В прошлом поединке Артур несколько разочаровал своих поклонников, расправившись с малоизвестным немцем Адамом Дайнесом только в 10-м раунде. Россиянин выглядел не очень свежим в физическом плане, а порой даже скованным.

Возможно, всему виной домашняя атмосфера: многие российские боксеры жалуются, что им тяжелее проводить поединки на родине, поскольку обстановка действует на них расслабляюще и подготовиться должным образом не получается. На этот раз Бетербиев тренировался в Канаде, и ничто не должно было его отвлекать от процесса.

Браун довольно быстро прогрессировал в своём развитии и уже давно заслужил право на титульный бой. Но неожиданно проиграл 36-летнему ветерану Паскалю и вынужден был начинать всё сначала. Маркус боксирует в игровом стиле, много перемещается и разнообразно атакует. Однако вызывает явную тревогу его неважное умение держать удар.

Браун побывал в нокдаунах в боях с Калайджичем и Кастильо, а в поединке с Паскалем – даже дважды, причём канадца нельзя назвать нокаутёром с его процентом досрочных побед ниже 50. Американцу с течением времени несколько надоедает постоянно двигаться и работать на дистанции, он начинает сближаться и действовать чересчур расслабленно.

Это явно на руку Бетербиеву, обладающему сильным и резким ударом. Скорее всего, американец не выдержит сильных ударов россиянина и капитулирует раньше девятого раунда. На наш взгляд, ставка на тотал меньше по раундам выглядит перспективно. Коэффициент около двойки привлекает.