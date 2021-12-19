«Милан» — «Наполи». Прогноз «Фонбет»: у «Интера» может остаться только один конкурент

«Милан» отличился во всех турах Серии А текущего сезона, но и «Наполи» по-прежнему хорош в атаке.

19 декабря в матче 18-го тура Серии А «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» сыграет с «Наполи». Встреча начнётся в 22:45 мск. Смогут ли неаполитанцы не проиграть миланцам седьмой раз подряд на выезде в чемпионате Италии? Сделать ставку на центральный матч тура можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Милан»

В предыдущем туре «россонери» ушли от поражения во встрече с «Удинезе» лишь на 92-й минуте (1:1). Гол после единственного удара команды в створ ворот на счету Златана Ибрагимовича. Любопытно, что швед не забивал в компенсированное время ко вторым таймам с ноября 2020 года. То есть больше года.

Подопечные Стефано Пиоли лишились первого места в Серии А. В шести последних матчах в Серии А у них всего две победы – 3:0 над «Дженоа» и 2:0 над «Салернитаной». Это худшая серия команды в чемпионате с марта. Помимо игры с «Удинезе», на этом отрезке они потеряли очки в матчах с «Интером» (1:1), «Фиорентиной» (3:4) и «Сассуоло» (1:3).

С учётом трёх последних матчей в Лиге чемпионов картина ещё более удручающая для хозяев. Здесь была ничья с «Порту» (1:1), победа над «Атлетико» (1:0) и поражение от «Ливерпуля» (1:2). Как итог – досрочный вылет из еврокубков. Не сумели «россонери» зацепиться даже за Лигу Европы. А так всё хорошо начиналось.

Неудачные результаты объясняются большим количеством травм. 21 из 29 игроков «Милана» пропускал хотя бы один матч из-за повреждений. С «Наполи» не смогут сыграть Давиде Калабрия, Симон Кьер, Анте Ребич, Пьетро Пеллегри и Рафаэл Леау. Участие Оливье Жиру под вопросом.

В какой форме «Наполи»

Неаполитанцы, возглавлявшие турнирную таблицу Серии А до 16-го тура, опустились на четвёртое место. В шести последних матчах одержали всего одну победу – над «Лацио» (4:0). Сыграли 1:1 с «Вероной» и 2:2 с «Сассуоло», а также проиграли 2:3 «Интеру», 2:3 «Аталанте» и 0:1 «Эмполи».

При этом в восьми гостевых матчах чемпионата Италии у «Наполи» лишь одно поражение, но случилось оно именно в Милане – от «нерадзурри». В Лиге Европы клуб дважды проиграл московскому «Спартаку» (2:3 дома, 1:2 в гостях) и не смог занять первое место в группе. Вместо прямой путёвки в 1/8 финала теперь придётся играть стыковые матчи с «Барселоной».

Как и в случае с «Миланом», спад «Наполи» объясняется кадровыми проблемами. В воскресенье Спаллетти не сможет рассчитывать на Калиду Кулибали, Фабиана Руиса, Петра Зелиньского, Станислава Лоботку, Элифа Элмаса и Виктора Осимхена – у всех проблемы со здоровьем.

«Милан» — «Наполи»: статистика личных встреч

«Наполи» не проигрывает «Милану» на «Сан-Сиро» в Серии А с 2015 года (три победы и три ничьих). В последней очной встрече голубые обыграли красно-чёрных со счётом 1:0 благодаря голу Маттео Политано.

Против «россонери» и статистика встреч главных тренеров. Стефано Пиоли ещё ни разу не обыгрывал Лучано Спаллетти (три ничьих и семь поражений). Причём дважды проигранные матчи заканчивались для Пиоли увольнениями – из «Пармы» в 2007 году и из «Лацио» в 2016 году.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Милан» — «Наполи» 19 декабря 2021 года

Ставка: обе забьют за 1.65. (Сделать ставку).

«Россонери» не уходят с поля без забитых мячей в 12 последних матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов. Они отличились во всех играх Серии А текущего сезона. Главная ударная сила – форвард Златан Ибрагимович, у которого семь голов в 10 матчах. Он забивал в двух последних играх, в которых принимал участие.

Голевая серия «Наполи» до последнего тура Серии А составляла 10 матчей во всех турнирах. Подопечные Спаллетти должны были забивать и «Эмполи» – показатель xG составил 1,62. Даже травмы атакующих игроков не сильно ударили по результативности команды. В четырёх из пяти последних матчей с участием голубых проходил тотал больше 3.5 мяча.



С обороной у команд всё не так здорово в последнее время. Зато атакуют довольно часто и опасно. В прошлом туре неаполитанцы даже нанесли по воротам соперника 30 ударов. Миланцы в этом плане тоже хороши, моменты создают регулярно. Так что есть смысл ожидать обоюдоострую игру. Обе стороны потеряли очки, а теперь будут пытаться наверстать упущенное. «Интер», в свою очередь, идёт в последнее время безупречно.