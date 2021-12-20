Кирилл Капризов снова в деле, СКА — «Спартак» в КХЛ: что смотреть 20 декабря

Последний месяц 2021 года перевалил за экватор, на дворе зима. Поклонники зимних видов спорта ликуют, ведь стартовал биатлон, а в КХЛ и НХЛ рубятся уже вовсю. Впрочем, пока с лихвой хватает и футбола. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 20 декабря.

На что ставить в футболе 20 декабря

Понедельник привычно не радует богатством выбора футбольных событий. Сегодня из топовых европейских чемпионатов одним-единственным матчем 18-го тура порадует разве что испанская Примера. В 23:00 мск на стадионе «Сьюдад де Валенсия» стартует валенсийское дерби между «Леванте» и «Валенсией».

Несмотря на всю принципиальность противостояния, имя фаворита вопросов не вызывает. «Летучие мыши» находятся в четырёх очках от еврокубковой зоны, а «лягушки» замыкают турнирную таблицу чемпионата Испании. Дополнительный интерес у российского болельщика может вызвать персона Дениса Черышева.

Российский полузащитник восстановился после травмы и регулярно получает игровую практику. Например, накануне появился в стартовом составе в матче второго раунда Кубка Испании. А до этого в матче с «Эльче» (2:1) вышел на замену. Правда, всего за девять игр во всех турнирах в нынешнем сезоне отметился лишь одной голевой передачей.



Также при желании можно зацепить встречу 23-го тура английского Чемпионшипа «Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед» (22:45 мск). Не так давно оба клуба боролись за выживание в АПЛ. «Фулхэм» сейчас возглавляет таблицу, а «Шеффилд» находится в середине. Шансы вернуться в английскую элиту выше у лондонцев, разумеется.

На что ставить в хоккее 20 декабря

Зато КХЛ возвращается после паузы на Еврохоккейтур. На сегодня запланированы сразу пять встреч. В самом раннем из них (начало — в 12:00 мск) «Амур» примет «Адмирал». А в самой поздней (20:30 мск) минское «Динамо» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Остальные три встречи стартуют в 19:30 мск.

«Салават Юлаев» отправится в гости к «Куньлуню», СКА в Санкт-Петербурге примет «Спартак», а ЦСКА в Финляндии попробует отобрать очки у «Йокерита». Последние два противостояния особенно интересны, поскольку СКА, «Йокерит» и ЦСКА входят в четвёрку лидеров Западной конференции. Плотность в таблице высокая, борьба за первое место продолжается.



Нельзя не сказать и про матчи НХЛ, которые из-за разницы часовых поясов проходят ночью. «Миннесота» вместе с Кириллом Капризовым продолжает удивлять. Во-первых, имеет лучшую результативность в Западной конференции. Во-вторых, продолжает лидировать. Прямые конкуренты, правда, уже подошли вплотную.



21 декабря команда отправится в гости к «Далласу», который в нынешнем сезоне очень плох. За 28 игр «Старз» добыли всего девять побед в основное время. Конечно, «Уайлд» три последних игры провалили. Зато радует результативность Капризова. Российский нападающий за 29 матчей набрал 33 очка по системе «гол+пас». Недурно!

Противостояние с «Далласом» начнётся в 4:30 мск. Дикарям стоит поднажать, ведь конкуренты всё ближе. Да и пора прекращать неприятную серию. «Старз» — подходящий противник. С одной стороны, борются. С другой стороны, в шести прошлых матчах у них пять поражений. А единственная победа на отрезке одержана над аутсайдером «Чикаго Блэкхоукс» в овертайме.

На что ещё ставить 20 декабря

Поклонники баскетбола смогут посмотреть сразу восемь матчей шестого тура Лиги чемпионов ФИБА. В 20:30 мск начнут выяснять отношения российский «Нижний Новгород» и французский «Дижон». Также сегодня представлены пять встреч седьмого и восьмого туров Еврокубка. Без НБА, разумеется, тоже никуда. Но тут уже играют рано утром. Без кофе не обойтись.