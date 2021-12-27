Россия — Швейцария на МЧМ-2022 и Роналду против аутсайдера АПЛ: что смотреть 27 декабря

Последний месяц 2021 года приближается к концу, скоро Новый год. Поклонники зимних видов спорта ликуют, ведь стартовал биатлон, а в КХЛ рубятся уже вовсю. Впрочем, хватает и футбола. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 27 декабря.

На что ставить в футболе 27 декабря

Большинство европейских чемпионатов ушло на зимние каникулы, зато продолжают играть в Англии. Несмотря на проблемы в стране с новым штаммом коронавируса, было решено провести традиционный Boxing Day. Сегодня, правда, состоится один-единственный матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Впрочем, скучать не придётся.



На стадионе «Сент-Джеймс Парк» местный «Ньюкасл» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск, главный арбитр — Крейг Поусон. Шансов у хозяев, откровенно говоря, маловато. На данный момент они находятся в зоне вылета АПЛ, набрав всего 10 очков. У замыкающего таблицу «Норвича» столько же.

Отставание от безопасной 17-й позиции составляет всего три очка, однако с такой формой рассчитывать на многое не приходится. «Сороки» проиграли в трёх турах подряд с общим счётом 1:11, а теперь сыграют на своём поле с «МЮ». Манкунианцы, в свою очередь, под руководством Ральфа Рангника одержали две победы подряд на внутренней арене.



Сейчас в чемпионате Англии идут на седьмом месте. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет внушительные восемь баллов. Однако замыкающий четвёрку лучших «Арсенал» на данный момент провёл на три игры больше. Так что шансы забраться повыше у «красных дьяволов» всё ещё хорошие. Думается, с аутсайдером особых проблем возникнуть не должно.

Также при желании можно зацепить четыре матча 21-го тура бельгийской Лиги Жюпиле. Среди прочих в 23:00 мск на выезде небезызвестный «Андерлехт» начнёт выяснять отношения с «Беерсхотом». У гостей неплохие результаты в последнее время, плюс замыкают топ-4 первенства. А вот хозяева идут на серии из четырёх поражений, им наверняка будет трудно.



В Чемпионшипе — втором по значимости и силе дивизионе Англии — проходит 24-й тур. Сегодня должны состояться две встречи. «Дерби Каунти» Уэйна Руни примет «Вест Бромвич Альбион», который ещё недавно боролся за выживание в АПЛ. А «Борнмут» отправится в гости к «Куинз Парк Рейнджерс».



Из тех первенств, которые более-менее на слуху, стоит обратить внимание на турецкую Суперлигу. В понедельник состоится два матча 19-го тура, оба стартуют в 20:00 мск. «Кайсериспор» сыграет на своём поле с «Сивасспором», а «Бешикташ» — в гостях с «Коньяспором», занимающим второе место в чемпионате.

На что ставить в хоккее 27 декабря

Первые матчи группового этапа молодёжного чемпионат мира по хоккею в Канаде прошли. Едем дальше. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков будет приковано к матчу со сборной Швейцарии, который начнётся 28 декабря в 00:30 мск. До этого россияне встречались со Швецией (3:6), а швейцарцы не играли вовсе.



В 22:00 мск начнут выяснять отношения молодёжные сборные Австрии и Финляндии. Финны рубились до этого со сборной Германии (3:1), а вот австрийцы запомнились крупным поражением от Швеции перед стартом МЧМ-2022. Также поздно ночью и рано утром 28 декабря сыграют Германия и Чехия (03:00 мск), а ещё — Швеция и Словакия (05:30 мск).

Впрочем, хватает и клубного хоккея. НХЛ пока не вернулась после передышки, зато КХЛ продолжает радовать. Сегодня состоится сразу шесть матчей! Игра «Амур» — СКА стартует в 12:00 мск, а завершат программу вечера встречи «Ак Барс» — «Металлург» и «Торпедо» — «Спартак». Обе начнутся в 19:00 мск.



Также друг с другом сыграют «Адмирал» и «Нефтехимик» (12:30 мск), «Сибирь» примет «Салават Юлаев» (15:30), а «Барыс» встретится дома с «Автомобилистом» (16:30 мск). Кому вдруг и этого покажется мало, тот может обратить внимание на регулярный чемпионат ВХЛ. Сегодня пройдёт сразу восемь матчей, выбрать есть из чего.

На что ещё ставить 27 декабря

Поклонники баскетбола продолжают следить за регулярным чемпионатом НБА, но там играют преимущественно ночью. Из более-менее подходящих по времени могут приглянуться некоторые матчи испанской Лиги АБК («Ховентуд» — «Реал» Мадрид, прежде всего), итальянской Серии А, французской Про А или немецкой Бундеслиги.



Для любителей экзотики представлены по две встречи израильской Премьер-лиги и Адриатической лиги, а также матч команд из Литвы «Ювентус» — «Жальгирис». Словом, скучать явно не придётся.