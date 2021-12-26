«Ньюкасл» — «МЮ». Давид де Хеа подстрахует Криштиану Роналду

27 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Ньюкасл Юнайтед» оценён экспертами в 6.65. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «МЮ» 27 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» (27.12.2021)

Английская Премьер-лига страдает от нового штамма коронавируса, но брать паузу не собирается. Футбол продолжается, впереди — Boxing Day. 27 декабря в 19-м туре состоится всего один матч. «Ньюкасл» сразится с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток на стадионе «Сент-Джеймс Парк» прозвучит в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» выступает откровенно слабо. Выиграл только у «Бёрнли» (1:0). Семь раз сыграл вничью с не конкурирующими за золото командами и 10 раз потерпел поражение. Надежды разве что на усиление зимой, ведь с деньгами теперь проблем нет.



Хотя до трансферного окна ещё прилично, а результаты крайне удручающие. В трёх последних турах «сороки» потерпели три сокрушительных поражения. Поочерёдно получили от «Лестера» (0:4), «Ливерпуля» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:4). При этом во время рождественского отрезка придётся колесить дольше остальных, так что прогнозы пессимистичные.



Основной проблемой чёрно-белых является крайне ненадёжная оборона, за 18 туров АПЛ пропустили 41 мяч. Даже замыкающий турнирную таблицу «Норвич» получил на семь меньше. Поэтому на зимнее трансферное окно приоритетной целью является приобретение защитника. По слухам, один из главных кандидатов — Киран Триппьер.

Впрочем, это только планы и цели. Сейчас мы имеем «Ньюкасл», претендующий на вылет в Чемпионшип. Эдди Хау довольно молодой тренер, хотя и имеет некоторый опыт работы в АПЛ. Это хороший специалист, однако исправлять ситуацию на ходу без трансферов сложно.



«Манчестер Юнайтед» тяжёлые времена, кажется, миновали. После увольнения Уле-Гуннара Сульшера возникла небольшая неразбериха с назначением главного тренера, свои силы даже успел попробовать Майкл Кэррик. Кстати, весьма успешно. На данный момент на посту находится Ральф Рангник. Пока он тоже радует.

В последних двух турах манкунианцы одержали две победы в АПЛ: над «Кристал Пэлас» (1:0) и «Норвичем» (1:0). Также сыграли в Лиге чемпионов вничью с «Янг Бойз» (1:1), хотя тогда состав был не основной. Пока результативностью не блещут, но в грядущем противостоянии имеют все шансы это исправить.



Зато «красным дьяволам» удалось добавить в обороне. Отчасти благодаря титаническим усилиям Давида де Хеа. В данном случае выражение «вратарь — это половина команды» весьма актуально. К слову, в ноябре испанец абсолютно заслуженно стал лучшим игроком клуба. Впервые с 2018 года.



Пока же благодаря его стараниям и слаженной игре остальных «МЮ» располагается на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ с 27 баллами. Плюс есть ещё два матча в запасе. В случае побед есть шанс даже опередить «Арсенал» и занять четвёртую позицию.

«Манчестер Юнайтед» понемногу находит свою игру, в последних двух турах чемпионата Англии он смотрелся куда интереснее прежнего. Труд Ральфа Рангника не проходит зря. С много пропускающим «Ньюкаслом» манкунианцы наверняка сыграют с позиции силы. Игроки вроде бы удачно перенесли коронавирус и вернулись к тренировкам. Думается, Ф2 (-1) за 1.79 здесь уместна.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 27 декабря 2021 года

«Сороки» испытывают кризисный период, проигрывают практически всем и ждут вложений шейхов. «Красные дьяволы» совсем в иной ситуации, понемногу приходят в себя под руководством Рангника. Одержали в АПЛ две победы всухую подряд. На наш взгляд, сенсации ждать не стоит. Гости вполне могут одержать уверенную победу.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.79.