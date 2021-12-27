ЦСКА — «Динамо». Московское дерби КХЛ в 60 минут не уложится

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.31, а успех «Динамо» оценён экспертами в 2.98. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» 28 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Континентальной хоккейной лиги ЦСКА — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.06. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.87. Вероятность послематчевой серии буллитов оценена в 7.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Динамо» Москва (28.12.2021)

В Канаде гремит молодёжный чемпионат мира по хоккею, хотя НХЛ решила повременить с возвращением из-за коронавируса. Зато неизменно играют в Континентальной хоккейной лиге. Позади две трети регулярного чемпионата, общие расклады в турнирной таблице понемногу вырисовываются. «Металлург» — единоличный лидер. Пока.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Западной конференции. Плотность в верхней части внушительная, всерьёз за первую строчку борются сразу четыре команды. Это петербургский СКА, столичные ЦСКА с «Динамо», а также финский «Йокерит». Возглавляют таблицу петербуржцы, набравшие 60 очков за 43 игры.



Следом идут «Динамо» (59 очков), ЦСКА (58) и «Йокерит» (56). При этом подопечные Валерия Брагина успели провести на один матч больше, но уступили «Амуру» на выезде. Хотя это ещё не всё. «Локомотив» и «Северсталь» отстают от первой позиции всего на шесть баллов. Тем важнее соперникам в предстоящем московском дерби набрать очки.



Больше половины регулярки КХЛ пролетело, Сергея Фёдорова на посту главного тренера московских армейцев уже можно оценивать. С одной стороны, легенда клуба удивил трюком с заменой голкипера на дополнительного полевого игрока в овертайме. Выглядит эффектно. К эффективности вопросы возникли только по итогам Кубка Первого канала, в КХЛ отдача очевидна.

Также стоит отметить сравнительно неплохую оборону красно-синих. За 42 встречи пропустили всего лишь 93 шайбы. Меньше на Западе только у «Локомотива» (90) и СКА (92), которые провели на один матч больше. В сводной таблице КХЛ меньше пропущенных только у одной «Сибири» (89). К этой части вопросов нет.



Однако атака, несмотря на то, что Фёдоров сам в прошлом был нападающим, результативностью похвастаться не может (107 шайб). Достаточно сказать, что на Западе заметно меньше армейцев забросили лишь аутсайдеры — «Сочи» (98) и «Динамо» Рига (81). У остальных либо больше, либо примерно столько же. Плюс-минус три гола.

Московское «Динамо» в этом плане преуспело. Больше бело-голубых в нынешнем сезоне забросил только магнитогорский «Металлург», который возглавляет сводную таблицу КХЛ. Причём разница скромная. У магнитогорцев 149 голов, у москвичей — 145. А вот все остальные принципиально уступают в результативности. Даже у СКА на 13 меньше.

Вообще, подопечные Алексея Кудашова вполне могли составить серьёзную конкуренцию «Магнитке». Даже вытеснить «Трактор» со второго места в сводной таблице. Помешал неприятный отрезок в октябре, за целый месяц (а это 13 матчей) потерпели восемь поражений. Причём все — в основное время. Благо в ноябре и декабре удалось выправить ситуацию.



Хотя встречи с ЦСКА Сергея Фёдорова по-прежнему даются тяжело. Пока в текущей регулярке встретились три раза: дважды победу праздновали красно-синие и лишь однажды оба очка забрали бело-голубые. Любопытно здесь то, что армейцы во всех трёх случаях как минимум не проигрывали в основное время.

При таких раскладах вполне можно было бы взять ставку «хозяева не проиграют». Подопечные Сергея Фёдорова на своём льду смотрятся внушительно, потерпели всего пять поражений в основное время за 19 прошлых домашних игр. Поднять коэффициент предлагаем комбинированным вариантом «1Х + тотал меньше 6.5 шайбы».



Букмекеры дают вполне играбельные 1.77. Во-первых, «Динамо» гораздо чаще забивает при родных болельщиках. Много заброшенных шайб не ждём и по той причине, что соперникам нужны очки для турнирной борьбы. Ничья в основное время может устроить обе стороны. Любители рискнуть могут сделать на это ставку за 4.25.

ЦСКА — «Динамо» М: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 декабря 2021 года

Пока что Сергей Фёдоров не вернул столичному ЦСКА уверенную атакующую игру. Иногда с шайбами откровенно туго. Зато есть неплохая оборона, крепкий состав, место среди лидеров Западной конференции и удачная статистика очных встреч с «Динамо». Алексею Кудашову почти нечем крыть. Едва ли солидная результативность поможет выиграть в дерби за 60 минут. Думается, без очков хозяева не останутся.



Ставка: ЦСКА не проиграет в основное время и тотал меньше 6.5 шайбы за коэффициент 1.77.

Прогноз на матч «Динамо Рига» — «Авангард».

Прогноз на матч «Адмирал» — СКА.

Прогноз на матч «Сочи» — «Трактор».