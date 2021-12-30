«МЮ» — «Бёрнли», ЦСКА — «Йокерит» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год стремительно движется к концу, до Нового года всего пара дней. Но спорт не затихает: играют в европейских футбольных чемпионатах, в хоккее и вовсе разгар сезона. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 30 декабря.

На что ставить в футболе 30 декабря

Из топ-чемпионатов играют по-прежнему только в АПЛ. На сегодня были запланированы 2 матча, но сыграют в итоге только один. «МЮ» примет «Бёрнли». А вот игра «Эвертон» — «Ньюкасл» перенесена.

Прогноз на матч «МЮ» — «Бёрнли» с коэффициентом 2.25.

Кроме того, два матча пройдут в португальской Примейре. «Пасуш де Феррейра» сыграет с «Санта Кларой», а «Арока» — с «Брагой». Несколько матчей пройдёт в Кубке Турции.

На что ставить в хоккее 30 декабря

В КХЛ сегодня 5 встреч. «Авангард» примет «Трактор», а «Северсталь» — московское «Динамо». «Торпедо» сыграет с динамовцами из Риги, «Сочи» — с «Витязем», а ЦСКА – с «Йокеритом». В ночь на пятницу 7 матчей должны быть сыграны в НХЛ. Будем надеяться, здесь обойдётся без переносов.

На МЧМ-2022 в ночь на 31 декабря пройдут матчи Чехия – Австрия и Словакия – Швейцария.

На что ещё ставить 30 декабря

В баскетбольной Евролиге должны сыграть 4 матча, но могут быть переносы. Игре УНИКС – «Эфес» вроде бы ничего не угрожает, как и матчу «Црвена Звезда» — «Зенит». А вот игры «Баскония» — «Барселона» и «Панатинаикос» — «Жальгирис» под большим вопросом.

В волейболе пройдут матчи очередных туров в чемпионатах Польши, Италии и Германии.