«Арсенал» — «Манчестер Сити». Доминирование Артеты выйдет на новый уровень

1 января состоится матч 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.85.

Где покажут матч «Арсенал» — «Ман Сити»?

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Ман Сити» 1 января 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ман Сити» (01.01.2022)

Английская Премьер-лига страдает от омикрон-штамма коронавируса, но футбол продолжает радовать. Встречаем Новый год! 1 января в 21-м туре состоятся три матча. В самой раннем сразятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток на стадионе «Эмирейтс» прозвучит в 15:30 мск.



В последних четырёх турах АПЛ «канониры» выступили прекрасно. Уверенно одолели «Саутгемптон» (3:0), «Вест Хэм» (2:0) и «Лидс» (4:1), а также разнесли «Норвич» (5:0). И закрепились на четвёртой строчке с 35 баллами. Подняться выше вероятность есть, но обойти лидера практически невозможно, до него 15 пунктов.



Понемногу юные подопечные Микеля Артеты осваиваются в чемпионате Англии и оставляют исключительно приятное впечатление от своей игры. Особых похвал заслуживают часто фигурирующие на табло имена: Букайо Сака, Мартин Эдегор и Эмиль Смит-Роу. Здорово помогает великолепной тройке опытный Александр Ляказетт. За 19 туров сообразили 32 мяча.

Решение лишить Пьера-Эмерика Обамеянга капитанской повязки оказалось верным. Без участия габонца лондонцы одержали пять побед кряду во всех соревнованиях, выглядев единым слаженным механизмом. Микель Артета несомненно прогрессирует в тренерском мастерстве и смело преодолевает невзгоды, чем заслуживает уважение у коллег.



В преддверии предстоящего противостояния Хосеп Гвардиола заявил, что нынешний «Арсенал» — лучший за последние четыре-пять лет. С тренером «горожан» невозможно поспорить. Несмотря на несколько провальных трансферов, «канониры» смотрятся приятно. Ставка на молодых даёт плоды, а они, в свою очередь, в будущем способны принести солидную прибыль.



«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии, оставив не у дел «Челси» и «Ливерпуль». Имеет в активе 50 баллов и идёт на серии из 10 побед. Чемпионская гонка, конечно, не закончена, но интрига заметно потускнела. Ещё пара осечек конкурентов — и всё станет окончательно ясно.



За 20 туров АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели всего два поражения, от «Тоттенхэма» (0:1) и «Кристал Пэлас» (0:2), а также дважды сыграли вничью с «Саутгемптоном» (0:0) и «Ливерпулем» (2:2). Остальное — сплошь победы. За этот промежуток наколотили 51 мяч! Вопросы к результативности отпадают.



Однако вопросы к «горожанам» всё же имеются. В прошлом туре они с трудом обыграли скромный «Брентфорд» (1:0). У Эдерсона было немало работы, пришлось спасать команду даже от собственного защитника — Рубена Диаша, чуть не забившего в свои ворота. Впрочем, этот случай можно назвать единичным, до этого громили «Лестер» (6:3), «Ньюкасл» (4:0) и «Лидс» (7:0).

К тому же, с «Брентфордом» испанский специалист решил поэкспериментировать: оставил в запасе Александра Зинченко и Гюндогана, выпустил на позиции номинального центрфорварда Джека Гриллиша и избрал своеобразную схему игры. В грядущем противостоянии будет не до новаторства, выйдет сыгранная группа футболистов.



«Арсенал» встал на победную тропу и приятно смотрится в атаке. Его молодое поколение в отличной форме, радует большим количеством забитых мячей и резвостью. «Манчестер Сити» тоже не из слабых, в последних 10 турах АПЛ одерживал верх и даже позволял себе экспериментировать. Команды демонстрируют будоражащую результативность, потому возьмём «обе забьют» за коэффициент 1.68.

Микель Артета, правда, снова подхватил коронавирус и не сможет присутствовать на скамейке в матче против своего учителя. Но хозяев это вряд ли остановит. Они почувствовали вкус к качественному футболу и сделали шаг вперёд. Смогут ли зацепиться за очки — большой вопрос, слишком хорош оппонент. Однако на гол мы имеем основания рассчитывать.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 1 января 2022 года

Обе дружины очень хороши в нападении, работа у вратарей будет. На двоих наколотили 83 мяча в АПЛ, к тому же в последних турах забивали стабильно и много. Как минимум по одному голу с каждой из сторон наверняка прилетит на радость любителей яркого и результативного футбола.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.68.

Где смотреть матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»?