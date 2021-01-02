Александр Овечкин снова с нами, «Челси» — «Ливерпуль» в АПЛ: что смотреть 2 января

Ещё один непростой год позади, самое время перевернуть страницу. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус и не думает отступать. Однако останавливать спортивный сезон, как это было полтора года назад, больше не собираются. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 2 января.

На что ставить в футболе 2 января

Европейские чемпионаты понемногу возвращаются после зимних каникул. А в Англии никуда не уходили. Несмотря на проблемы в стране с новым штаммом коронавируса, в праздничные дни календарь всё равно привычно плотный. Сегодня состоятся четыре матча из пяти запланированных. «Саутгемптон» — «Ньюкасл» был перенесён.



В 17:00 мск стартуют сразу три встречи. «Астон Вилла» Стивена Джеррарда попытает своё счастье в гостях у бойко ворвавшегося в АПЛ «Брентфорда». Обескровленный травмами «Лидс» дома встретится с «Бёрнли». А забарахливший «Эвертон» сразится с неуступчивым «Брайтоном».

Главной битвой не только вечерней программы, но и всего 21-го тура английской Премьер-лиги наверняка станет противостояние «Челси» — «Ливерпуль». Начало — в 19:30 мск. По сравнению с великолепным стартом сезона, сейчас лондонцы переживают небольшой спад. Даже Ромелу Лукаку в своём резонансном интервью пожаловался на положение в клубе.



Ливерпульцы в свою очередь пострадали из-за коронавируса. Не смогут принять участие в матче сразу несколько важных футболистов. Хотя главную интригу вызывает положение соперников в турнирной таблице. Дело в том, что проигравший рискует выключиться из чемпионской гонки АПЛ. Догнать лидирующий «Манчестер Сити» будет трудно.



Также после рождественских каникул вернулся испанский футбол. Сегодня должны пройти шесть встреч 19-го тура чемпионата Испании. Отдельного внимания заслуживает матч «Хетафе» — «Реал», который начнётся в 16:00 мск. Кроме того, есть матчи «Атлетико» — «Райо Вальекано», «Мальорка» — «Барселона» и другие.

На что ставить в хоккее 2 января

Континентальная хоккейная лига совсем скоро вернётся после небольшой паузы, пока — всё внимание на НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз». Первое вбрасывание запланировано на 23:00 мск. «Столичные» среди лидеров не только в Столичном дивизионе, но и в сводной таблице. Несмотря на осечки, ход набран приличный.

Совсем недавно «Кэпиталз» уже играли. В ночь на 1 января выиграли в гостях у «Детройта» (3:1). Александр Овечкин на свой счёт записал дубль, забросив одну из шайб в большинстве. Теперь у него 275 голов в большинстве, что стало новым рекордом в истории лиги. К слову, в списке снайперов до Яромира Ягра россиянину осталось 12 шайб.

«Вот почему Овечкин — один из величайших снайперов». Защитник «Детройта» — об Александре.

Впрочем, это ещё не всё. Сегодня можно будет посмотреть матчи «Рейнджерс» — «Тампа» (20:30 мск), «Детройт Ред Уингз» — «Бостон Брюинз» (21:00 мск), «Питтсбург Пингвинз» — «Сан-Хосе Шаркс» (21:00 мск), а также «Колорадо Эвеланш» — «Анахайм Дакс» (23:00 мск) и «Вегас Голден Найтс» — «Виннипег Джетс» (3 января в 00:00 мск).

На что ещё ставить 2 января

Поклонники баскетбола продолжают следить за регулярным чемпионатом НБА, но тут играют преимущественно ночью или рано утром. Интересно выглядит противостояние двух представителей Западной конференции. «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Начало — 3 января в 5:00 мск.



Фанаты тенниса дождались старта АТР Cup, который пройдёт с 1 по 9 января. Сборная России попала в группу В вместе с Австрией, Австралией, Францией и Италией. Однако многие представители нашей страны снялись из-за коронавируса, и состав сильно изменился. Сегодня в течение дня российские спортсмены не сыграют.



А любители автоспорта приветствуют этап В1 Дакара-2022. Общий зачёт. Стартуют грузовики, квадроциклы, легковые, мотовездеходы и мотоциклы.