Роналду против Джеррарда, Овечкин против «Бостона» и Кубок Африки: что смотреть 10 января

Наступил 2022 год. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус не думает отступать. Однако останавливать спортивный сезон, как это было полтора года назад, больше не собираются. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 10 января.

На что ставить в футболе 10 января

Топовые европейские чемпионаты понемногу возвращаются в строй после новогодних каникул. Сегодня завершится 20-й тур испанской Примеры. Честь выпала «Эспаньолу» и «Эльче», которые сразятся в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Вывеска не самая громкая, но при желании зацепить можно. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Какой канал покажет матч «МЮ» — «Астон Вилла»?

Одной из самых интересных встреч вечера должна стать битва «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы» в 1/32 финала Кубка Англии, которая пройдёт на поле стадиона «Олд Траффорд». Начало — в 22:55 мск. По слухам, манкунианцы разочаровались в идеях Ральфа Рангника, хотя Маркус Рашфорд, например, в социальных сетях заявил обратное.

С другой стороны, результаты «красных дьяволов» после смены тренера не сильно изменились. Пожалуй, победа в кубковом матче точно не будет лишней. Возможность есть хорошая. «Вилла» — крепкий соперник, проявляет себя под руководством Стивена Джеррарда. Однако из-за коронавируса последняя форма и результаты просели. В Манчестере будет тяжело.



Поклонники итальянского футбола смогут посмотреть встречу 21-го тура Серии А «Торино» — «Фиорентина», которая начнётся в 19:00 мск. Александр Кокорин недавно выиграл «Золотую урну» — сатирическую премию, которой награждаются худшие игроки чемпионата Италии за календарный год. Россиянин набрал 53,21% голосов. Заставляет задуматься.



Причём как самого футболиста, так и клуб. С другой стороны, если говорить строго о футболе, то к «лилиям» нет вопросов. В нынешнем сезоне они расцвели — борются за еврокубковые места и демонстрируют приличный футбол. Разумеется, здесь стоит посмотреть на Душана Влаховича. Восходящая сербская звезда продолжает лидировать в гонке бомбардиров первенства, опережая самого Чиро Иммобиле!

Отдельного внимания заслуживает и Кубок африканских наций, где сегодня продолжится первый тур. Сенегал сыграет с Зимбабве (начало — в 16:00 мск), Гвинея попробует свои силы в матче с Малави (19:00 мск), Гана сразится с Марокко (19:00 мск), а завершит вечернюю программу встреча Коморских островов и Габона (22:00 мск). Знакомых имён хватает, многие футболисты из того же Сенегала успешно выступают в АПЛ.

На что ставить в хоккее 10 января

Континентальная хоккейная лига собирается приостановить регулярный чемпионат. Хотя сегодня должны состояться два из трёх запланированных матчей. Противостояние «Динамо» Рига — «Салават Юлаев» было отменено из-за большого числа положительных тестов на коронавирус в клубах.

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Трактор».

Пройти должны матчи «Амур» — «Сибирь» (12:00 мск) и «Куньлунь» — «Трактор» (19:30 мск). Любопытно, что накануне соперники уже встречались друг с другом. Новосибирцы обыграли хабаровчан с минимальным счётом, а челябинцы разгромили пекинский клуб, забросив четыре безответные шайбы во втором периоде.

Рано утром 11 января состоится битва «Вашингтона» и «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Тоже достойно внимания. Клуб Александра Овечкина потерял форму из-за кадровых проблем, идёт на серии из трёх поражений. А «Брюинз», напротив, одержали четыре победы в пяти прошлых играх. От Александра Великого ждут правильный импульс. Начало игры — в 03:00 мск.

На что ещё ставить 10 января

Баскетбольные фанаты ждут матчи Евролиги и Еврокубка, которые пройдут во вторник. А пока можно посмотреть некоторые встречи регулярного чемпионата НБА. Играют традиционно ночью. Рано утром 11 января состоятся «Детройт Пистонс» — «Юта Джаз» (03:00 мск), «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» (03:30 мск), «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бруклин Нетс» (06:00 мск) и другие матчи.

Любители тенниса могут посмотреть на турнир в Сиднее, Австралия. 11 января в 03:00 мск стартуют сразу четыре матча среди мужчин: Алексей Попырин — Педро Мартинес-Портеро, Максим Кресс — Адриан Маннарино, Алехандро Давидович-Фокина — Душан Лайович и Федерико Дельбонис — Альберт Рамос-Виньолас.



Также сегодня, 10 января, пройдут заезды восьмого этапа Дакара-2022. Участвуют грузовики, квадроциклы, легковые, мотовездеходы-прототипы, мотоциклы и мотовездеходы-серийные.