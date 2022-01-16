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Кубок мира по биатлону, гонка преследования в Рупольдинге, 16 января 2022, во сколько начало, где смотреть онлайн

Финал Суперкубка Испании и пасьют на Кубке мира по биатлону: что смотреть 16 января
Алексей Анисимов
Биатлон, Кубок мира, пасьют: смотреть онлайн
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КХЛ приостановила сезон из-за коронавируса. Зато есть НХЛ!

Наступил 2022 год. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус не думает отступать. Некоторые соревнования останавливают или переносят на неопределённый срок из-за нового штамма вируса. Впрочем, пока спортивных событий хватает. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 16 января.

На что ставить в футболе 16 января

Топовые европейские первенства вернулись после новогодних каникул. Английская Премьер-лига провожает 22-й тур двумя матчами, которые стартуют в 17:00 мск. «Вест Хэм» сыграет на своём поле с «Лидсом», а в гости к «Ливерпулю» пожалует «Брентфорд». Северолондонское дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал» было перенесено по просьбе гостей.

Италия - Серия А. 22-й тур
16 января 2022, воскресенье. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Интер М
Милан

В 21-м туре чемпионата Испании состоится всего один матч, «Эльче» сыграет с «Вильярреалом» (начало — в 16:00 мск). А в 19-м туре чемпионата Германии пройдут две встречи. «Аугсбург» попытает свои силы в битве с «Айнтрахтом» из Франкфурта (17:30 мск), а «Арминия» примет «Гройтер Фюрт».

В итальянской Серии А и французской Лиге 1 на сегодня запланировано заметно больше встреч. Украшением 22-го тура чемпионата Италии, разумеется, станет противостояние «Аталанты» и миланского «Интера». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Также сегодня сыграют «Сассуоло» — «Верона», «Венеция» — «Эмполи» и «Рома» — «Кальяри».

Чемпионат Франции, в свою очередь, проводит 21-й тур. Сегодня состоятся сразу семь встреч. Отдельного внимания заслуживают матчи «Монако» — «Клермон» (17:00 мск) и «Марсель» — «Лилль» (22:45 мск). Поклонники отечественного футбола ждут возвращения на поле Александра Головина, однако пока футболист «Монако» завершает процесс реабилитации.

Суперкубок Испании. Финал
16 января 2022, воскресенье. 21:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид

Разумеется, одним из главных футбольных событий вечера станет матч финала Суперкубка Испании между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Реалом». Мини-турнир проходит в Саудовской Аравии, мадридцы — явные фавориты. Обыграли в полуфинале «Барселону» и готовятся поднять над головой новый трофей. Начало встречи запланировано на 21:30 мск.

На что ставить в хоккее 16 января

Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат, зато есть НХЛ. Играют в североамериканской лиге преимущественно ночью, но, к счастью для отечественных зрителей, сегодня есть достаточно удобная по времени встреча. «Ванкувер Кэнакс» отправится в гости к «Вашингтон Кэпиталз», где выступает Александр Овечкин. Первое вбрасывание — в 22:00 мск.

На что ставить в биатлоне 16 января

Накануне мужская команда сборной России выиграла золотые медали в эстафете на 7,5 километра. С чем мы их и поздравляем. Отставание ближайшего преследователя — сборной Германии — составило ровно семь секунд. А замкнувшие топ-3 спортсмены из Беларуси финишировали на целых 23 секунды дольше.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 6, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 января 2022, воскресенье. 16:45 МСК
Не началось

Сегодня пройдут две гонки преследования в Рупольдинге, Германия. Женский пасьют начнётся в 14:45 мск, а мужской — в 16:45 мск. Среди женщин из России в спринте выше всех финишировала Светлана Миронова, она начнёт восьмой. Среди мужчин — Максим Цветков. Он стартует с 21-й позиции. Отыграть такую фору будет довольно непросто.

На что ещё ставить 16 января

Баскетбольные фанаты сегодня смогут посмотреть две встречи Единой лиги ВТБ. «Парма» сыграет с «Автодором» (15:30 мск), а УНИКС — с «Нижним Новгородом» (18:00 мск). Матчи регулярного чемпионата НБА привычно начинаются ночью и рано утром.

Также стартовал чемпионат Европы по гандболу. Сборная России делит первое место со сборной Норвегии в группе F, однако сегодня не сыграет. Болельщикам представлены матчи Португалия — Венгрия, Германия — Австрия, Исландия — Нидерланды и Беларусь — Польша.

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