Финал Суперкубка Испании и пасьют на Кубке мира по биатлону: что смотреть 16 января

Наступил 2022 год. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус не думает отступать. Некоторые соревнования останавливают или переносят на неопределённый срок из-за нового штамма вируса. Впрочем, пока спортивных событий хватает. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 16 января.

На что ставить в футболе 16 января

Топовые европейские первенства вернулись после новогодних каникул. Английская Премьер-лига провожает 22-й тур двумя матчами, которые стартуют в 17:00 мск. «Вест Хэм» сыграет на своём поле с «Лидсом», а в гости к «Ливерпулю» пожалует «Брентфорд». Северолондонское дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал» было перенесено по просьбе гостей.

В 21-м туре чемпионата Испании состоится всего один матч, «Эльче» сыграет с «Вильярреалом» (начало — в 16:00 мск). А в 19-м туре чемпионата Германии пройдут две встречи. «Аугсбург» попытает свои силы в битве с «Айнтрахтом» из Франкфурта (17:30 мск), а «Арминия» примет «Гройтер Фюрт».



В итальянской Серии А и французской Лиге 1 на сегодня запланировано заметно больше встреч. Украшением 22-го тура чемпионата Италии, разумеется, станет противостояние «Аталанты» и миланского «Интера». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Также сегодня сыграют «Сассуоло» — «Верона», «Венеция» — «Эмполи» и «Рома» — «Кальяри».



Чемпионат Франции, в свою очередь, проводит 21-й тур. Сегодня состоятся сразу семь встреч. Отдельного внимания заслуживают матчи «Монако» — «Клермон» (17:00 мск) и «Марсель» — «Лилль» (22:45 мск). Поклонники отечественного футбола ждут возвращения на поле Александра Головина, однако пока футболист «Монако» завершает процесс реабилитации.

Разумеется, одним из главных футбольных событий вечера станет матч финала Суперкубка Испании между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Реалом». Мини-турнир проходит в Саудовской Аравии, мадридцы — явные фавориты. Обыграли в полуфинале «Барселону» и готовятся поднять над головой новый трофей. Начало встречи запланировано на 21:30 мск.

На что ставить в хоккее 16 января

Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат, зато есть НХЛ. Играют в североамериканской лиге преимущественно ночью, но, к счастью для отечественных зрителей, сегодня есть достаточно удобная по времени встреча. «Ванкувер Кэнакс» отправится в гости к «Вашингтон Кэпиталз», где выступает Александр Овечкин. Первое вбрасывание — в 22:00 мск.

На что ставить в биатлоне 16 января

Накануне мужская команда сборной России выиграла золотые медали в эстафете на 7,5 километра. С чем мы их и поздравляем. Отставание ближайшего преследователя — сборной Германии — составило ровно семь секунд. А замкнувшие топ-3 спортсмены из Беларуси финишировали на целых 23 секунды дольше.

Сегодня пройдут две гонки преследования в Рупольдинге, Германия. Женский пасьют начнётся в 14:45 мск, а мужской — в 16:45 мск. Среди женщин из России в спринте выше всех финишировала Светлана Миронова, она начнёт восьмой. Среди мужчин — Максим Цветков. Он стартует с 21-й позиции. Отыграть такую фору будет довольно непросто.

На что ещё ставить 16 января

Баскетбольные фанаты сегодня смогут посмотреть две встречи Единой лиги ВТБ. «Парма» сыграет с «Автодором» (15:30 мск), а УНИКС — с «Нижним Новгородом» (18:00 мск). Матчи регулярного чемпионата НБА привычно начинаются ночью и рано утром.



Также стартовал чемпионат Европы по гандболу. Сборная России делит первое место со сборной Норвегии в группе F, однако сегодня не сыграет. Болельщикам представлены матчи Португалия — Венгрия, Германия — Австрия, Исландия — Нидерланды и Беларусь — Польша.