«Атлетик» Б — «Реал». Прогноз «Фонбет»: Карло Анчелотти пополнит коллекцию трофеев

Сегодня, 16 января, в матче финала Суперкубка Испании мадридский «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии начнётся в 21:30 мск. Сделать ставку на битву за трофей можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Реал»

«Реал» пребывает в приподнятом настроении после победы над извечными соперниками из «Барселоны» в полуфинальном матче. Одолеть сине-гранатовых в основное время не удалось, пришлось играть два дополнительных тайма, где гол Федерико Вальверде принёс мадридцам успех.



Это третья победа «сливочных» в трёх последних матчах во всех турнирах. Ранее они разгромили «Валенсию» в Ла Лиге (4:1) и были сильнее «Алькояно» в Кубке Испании (3:1). При этом Карим Бензема и компания забивают больше всех в чемпионате (45 голов в 21 матче) и имеют лучшую разницу (+27).



Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на двух защитников: из-за травмы не сыграет Давид Алаба, из-за положительного теста на ковид – Дани Карвахаль. Последний провёл на поле 90 минут в полуфинале с «Барселоной». Однако глубина состава позволяет не переживать по поводу данных потерь. Начо и Лукас Васкес готовы заменить партнёров по команде.



«Реал» по-прежнему претендует сразу на четыре трофея, ударно проводя сезон. Помимо выхода в финал Суперкубка, клуб уже добрался до 1/8 финала Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также уверенно лидирует в Ла Лиге. В 20 предыдущих матчах во всех турнирах команда Анчелотти одержала 15 побед.

В какой форме «Атлетик»

Клуб из Бильбао – действующий победитель Суперкубка Испании. В январе прошлого года «Атлетик» разобрался с «Реалом» (2:1) в полуфинале и с «Барселоной» (3:2, доп.вр.) в финале, в третий раз став обладателем трофея.



Для попадания в решающий матч нынешнего розыгрыша Суперкубка команда Марселино Гарсии Тораля обыграла «Атлетико» (2:1). До 77-й минуты баски уступали 0:1, но перевернули ход встречи благодаря голам Ерая Альвареса и Нико Уильямса.



«Атлетик», занимающий лишь девятое место в Ла Лиге и отстающий от лидирующего «Реала» уже на 21 очко, уверенно играет в обороне. В 21 матче соперникам лишь 17 раз удалось поразить ворота Уная Симона и Хулена Ахирресабалы. Показатели лучше только у «Севильи» (13).



Низкая позиция в турнирной таблице объясняется плохой реализацией моментов. Баски в среднем забивают меньше гола за матч (20 за 21 игру). В последнем туре Ла Лиги не сумели распечатать ворота «Алавеса», идущего лишь на 17-м месте, что привело к нулевой ничьей.

«Атлетик» Б — «Реал»: статистика личных встреч

Три последних матча, в том числе два в нынешнем сезоне, остались за мадридцами. Они добились трёх побед в Ла Лиге: 2:1, 1:0, 1:0. 22 декабря все голы были забиты уже к 10-й минуте встречи: дублем отметился Карим Бензема, ещё один точный удар на счету Ойана Сансета.

При этом в 15 последних очных матчах у «Атлетика» из Бильбао только одна победа над мадридским клубом. Она пришлась как раз на полуфинал прошлогоднего Суперкубка Испании (2:1).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Суперкубка Испании «Атлетик» Б — «Реал» 16 января 2022 года

Ставка: «Реал» не проиграет в основное время и общий тотал меньше 3.5 мяча за 1.80. (Сделать ставку).



Карло Анчелотти, выигравший 20 трофеев в своей тренерской карьере, ещё ни разу не держал над головой Суперкубок Испании. Для «Реала» грядущий успех может стать 12-м по счёту. Клуб является фаворитами данного противостояния.

Особенно на фоне двух побед над «Атлетиком», одержанным в нынешнем сезоне. При этом в 15 предыдущих встречах «сливочные» лишь раз уступили баскам в основное время. С высокой долей вероятности удачная серия будет продолжена.

На большое количество голов рассчитывать не придётся. В полуфинале мадридцам пришлось затратить много сил, чтобы пройти «Барселону». «Львы» же хорошо играют в обороне, мало пропускают, поэтому стоит рассмотреть общий тотал меньше 3.5 мяча. В 25 предыдущих матчах с участием «Атлетика» ставка на это прошла в 22 случаях.