«Рейнджерс» — «Торонто». Лидерство Александра Овечкина под угрозой

20 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.09, успех «Рейнджерс» идёт за 2.92.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» 20 января 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» 20 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.91, тотал меньше 5.5 гола — за 1.93. Гол в первые 10 минут идёт за 1.72, вероятность серии буллитов оценена в 8.40. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.55.

«Рейнджерс» — «Торонто»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (20.01.2022)

В КХЛ затишье из-за коронавируса, продолжаем следить за событиями в Национальной хоккейной лиге. На 20 января запланировано всего три встречи. Выбор не такой богатый, но посмотреть есть на что. Отдельное внимание уделим противостоянию «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс», которое пройдёт на льду «Мэдисон Сквер Гарден». Первое вбрасывание состоится в 3:30 мск.

«Рейнджерс» идут четвёртыми в Восточной конференции, набрав 54 балла за 39 встреч. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет всего три пункта, от второй строчки — столько же. Дела обстоят неплохо. При этом последние две встречи прошли здорово. Сперва команда одержала победу в матче с «Сан-Хосе» (3:0). Вернувшийся после отсутствия, Игорь Шестёркин оформил третий шатаут в сезоне.

Следом голкипер помог обыграть «Филадельфию» (3:2), отразив 26 бросков из 28. Сейчас россиянин находится в неплохой форме, имеет 93,89% отражённых бросков. Это приличный показатель. Александр Георгиев в последнее время тоже разыгрался, но основным, пожалуй, является всё же Игорь Шестёркин.

«Торонто» спустился на шестую строчку в конференции. Клуб отстаёт от предстоящего соперника на три очка, но имеет в запасе три матча. Последние две встречи тоже прошли неплохо, хотя и уступили «Аризоне» (1:2). Благо быстро исправились и переиграли «Сент-Луис» (6:5). Победный гол на счету Ильи Михеева, теперь у него шесть баллов в семи матчах. А вот битву с «Нью-Джерси» 18 января перенесли из-за коронавируса.

В целом обе команды в нынешнем сезоне показывают хорошие результаты, но в личных встречах дела обстоят интересно. В пяти прошлых очных противостояниях в Нью-Йорке «Торонто» трижды выходил победителем. С другой стороны, «Рейнджерс» предыдущие два матча в этом сезоне НХЛ на своём льду выиграли. А гости в основном чередуют победы и поражения на выезде.

Говорить о преимуществе одной из команд не приходится. Для «Нью-Йорка» это будет первый домашний матч после серии выездных игр. Зато для «Торонто» — пятый выездной матч подряд. Впрочем, для обоих соперников перерыв между играми составит четыре дня, за это время вполне можно было успеть отдохнуть. При этом лидеры в строю и будут готовы принять участие в матче. А составы у команд крепкие.

Например, Остон Мэттьюс из «Мэйпл Лифс» с 25 голами в активе занимает третье место в гонке снайперов. Впереди лишь Драйзайтль и Овечкин с 26 и 27 голами соответственно. А у «Рейнджерс» есть Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Артемий Панарин, которые в одиночку могут решить исход встречи. Хотя понятно, что один из главных козырей хозяев — это Игорь Шестёркин.

И всё же мы бы остановились на ставке «тотал больше 5.5 шайбы» за 1.91. Соперники в личных встречах часто устраивают голевые матчи. Главные бомбардиры в строю, за четыре дня успели соскучиться по хоккею. Вряд ли команды будут отсиживаться в своей зоне. Сезон близится к плей-офф, нужно набирать баллы. А без голов сделать это будет трудно. Так что снова ждём результативный матч.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 20 января 2022 года

Выделить фаворита, на наш взгляд, трудно. Положение команд в турнирной таблице и текущие достойные результаты тому доказательство. Зато мы бы ожидали результативный матч. Лидеры в строю: Мэттьюс в порядке, Панарин и Зибанеджад — тоже. Да и статистика личных встреч совсем не против. Играем тотал больше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.91.