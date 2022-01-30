Медведев — Надаль в финале Australian Open и возвращение Головина: что смотреть 30 января

Первый месяц 2022 года подходит к концу. Несмотря на наличие вакцины, коронавирус не думает отступать. Некоторые соревнования останавливают или переносят на неопределённый срок из-за нового штамма. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 30 января. Этот день может войти в историю российского тенниса!

Какой канал покажет матч Надаль — Медведев?

На что ставить в футболе 30 января

Из-за квалификации чемпионата мира — 2022 в Америке и Азии топовые европейские чемпионаты взяли небольшую паузу, вернутся только в начале февраля. Так что футбола в ближайшие дни будет не очень много. Хотя самые преданные поклонники всё же смогут найти для себя что-нибудь интересное.

Отечественные болельщики наверняка успели соскучиться по Российской Премьер-Лиге. Сегодня состоится товарищеский матч «Волеренга» — «Краснодар». Начало — в 18:00 мск. Краснодарцев недавно возглавил Даниэль Фарке, ранее работавший в АПЛ. Под его руководством «быки» обыграли «Жилину» (3:2), но уступили «Легии» (1:2).

На Кубке Африки участники добрались до четвертьфинала. Имена первых двух полуфиналистов уже известны, сегодня определятся ещё двое. Египет вместе с Мохамедом Салахом сыграет со сборной Марокко (начало — в 18:00 мск), а Экваториальная Гвинея попробует свои силы в матче с Сенегалом (22:00 мск). Круг участников сужается, в борьбе за трофей остаются сильнейшие.



Кроме того, при желании можно зацепить матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 в сегменте Северной Америки Канада — США. Начало встречи состоится в 23:05 мск. Кого не интересуют дела национальных сборных, тот может обратить внимание на две игры 1/8 финала Кубка Франции. В самой ранней из них «Бержерак» примет «Сент-Этьен» (20:30 мск).

Отечественных фанатов заинтересует, разумеется, противостояние «Ланса» и «Монако», которое стартует в 23:00 мск. По сообщениям СМИ, в состав монегасков должен вернуться Александр Головин, который пропустил пять прошлых игр из-за повреждения ноги. На выход в старте рассчитывать будет трудно, зато вполне можно ждать появление россиянина на замену.

На что ставить в хоккее 30 января

Континентальная хоккейная лига по-прежнему пережидает коронавирусную волну. Зато совсем скоро стартуют Олимпийские игры! Пока продолжаем коротать время вместе с НХЛ. Играют в североамериканской лиге преимущественно ночью, но ради такого зрелища стоит пожертвовать сном. Тем более что есть и удобные матчи.

К примеру, в 21:00 мск на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке местные «Рейнджерс» начнут выяснять отношения с новичком лиги — «Сиэтлом». Недавно «синерубашечники» упустили победу в матче с «Миннесотой», хотя вели в две шайбы по ходу встречи. Пришло время исправиться перед родными трибунами.



В это же время в Питтсбурге местный «Питтсбург Пингвинз» проведёт встречу с «Лос-Анджелес Кингз». В середине января после длительного восстановления в состав «пингвинов» вернулся Евгений Малкин. За 10 матчей после этого известный российский нападающий забросил четыре шайбы и отдал семь голевых передач. Ждём результативных действий снова.

На что ставить в теннисе 30 января

Поклонники тенниса провожают Australian Open. Вчера стало известно имя победительницы женского одиночного разряда — домашний «Шлем» выиграла Эшли Барти. Австралийская спортсменка обыграла Даниэль Коллинз в двух сетах.

Где покажут матч Надаль — Медведев?

Сегодня за титул сразятся мужчины. До финала добрались Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. История насчитывает уже четыре очных противостояния.

Три из них остались за испанцем, и лишь одну, последнюю, забрал россиянин. Любопытно, что в случае победы каждый спортсмен может установить рекорд. Рафа добудет 21-ю победу на турнирах «Большого шлема», такого ещё не было. Даня, в свою очередь, станет первым, кто вслед за дебютным титулом на мэйджоре выиграет второй «Шлем» подряд. Ставки крайне высоки.

На что ещё ставить 30 января

На мужском чемпионате Европы по гандболу добрались до матчей за медали. В 17:30 мск стартует матч за третье место на турнире между сборными Франции и Дании, а в 20:00 мск Швеция и Испания начнут разыгрывать золотой комплект. Напомним, сборная России сошла с дистанции ещё на групповом этапе.



В ожидании Олимпиады в Пекине заядлые болельщики биатлона сегодня могут посмотреть заключительные гонки чемпионата Европы в немецком Арбере, в которых принимают участие олимпийские резервисты. В 12:30 мск стартует смешанная эстафета 4 х 7,5 км, а на 15:30 мск назначен старт супермикста. Сборная России идёт на втором месте в медальном зачёте.

Ставка Софьи Тартаковой на матч Надаль — Медведев с коэффициентом 3.60.

Тарпищев рассказал, сколько времени потребуется Медведеву для восстановления после АО.