«Фиорентина» — «Лацио». Александр Кокорин продолжит сладкую жизнь

5 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «Лацио» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Какой канал покажет матч «Фиорентина» — «Лацио»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Лацио» 5 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Фиорентина» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Лацио» (05.02.2022)

Еврокубки уже не за горами, но в начале февраля всё внимание на внутренние арены. 5 февраля в чемпионате Италии состоится три встречи 24-го тура. В самой поздней из них во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» сразятся «Фиорентина» и «Лацио». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.



В своей истории «Фиорентина» пережила немало волнений, однако последнее, возможно, стало ключевым за последние годы. Сербский футболист Душан Влахович, забивший 17 мячей за 21 матч Серии А, покинул команду и присоединился к туринскому «Ювентусу». Болельщики отреагировали мгновенно, не постеснявшись употребить нелицеприятные выражения и даже угрозы.



В роли основного нападающего попробовал себя Кшиштоф Пёнтек, однако пользы его дебютное появление на поле в Серии А не принесло. Тогда «фиалки» сыграли вничью с плетущимся в зоне вылета «Кальяри» (1:1). Причём вполне могли потерпеть поражение, противник остро контратаковал и не реализовал пенальти на 68-й минуте.



Ко всему прочему грядущее противостояние пропустит Альваро Одриосола. Испанец схлопотал красную карточку за спор с арбитром. Винченцо Итальяно придётся приложить немало усилий, чтобы провести грамотную ротацию. Проблем сразу несколько. Скамейка запасных не самая длинная, а уход Влаховича непременно скажется.



Решением одной из проблем мог бы стать Александр Кокорин, однако трансфер россиянина уже можно считать одним из худших в истории итальянского футбола. На счету Александра две сомнительные награды — «Золотая урна» и «Шут года». А также ни одного внятного выступления за клуб из Флоренции в чемпионате или хотя бы Кубке Италии.

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У «Лацио» дела обстоят намного лучше. Совсем недавно римляне вышли в 1/4 финала Кубка Италии, обыграв «Удинезе» (1:0). А также здорово выступили в четырёх последних турах Серии А. Поражение потерпели всего одно, в матче с «Интером» (1:2). Также сыграли вничью с «Эмполи» (3:3) и «Аталантой» (0:0). Победу одержал в игре со скромной «Салернитаной» (3:0).



Наиболее интересно противоборство с бергамасками. В нём подопечные Маурицио Сарри смотрелись намного лучше соперника. Бóльшую часть матча владели мячом, нанесли больше ударов по воротам и оказывали активное давление. Немного подвела реализация и не хватило везения.



Помимо того, римляне демонстрируют отличную результативность. За 23 матча чемпионате Италии наколотили 46 голов. В обороне, правда, местами творится натуральный бардак. Уже 39 пропущенных мячей, для борьбы за зону Лиги чемпионов слишком много. Хотя ситуация поправима, клуб пополнился сразу двумя новичками: защитником «Чукаричек» — Демитре Каменовичем и нападающим лиссабонского «Спортинга» Жоване Кабралом. Правда, Маурицио Сарри переход Кабрала не одобрял. И отношения с руководством клуба у главного тренера обострились.

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В отличие от «Фиорентины», бело-небесно-голубые никуда не отпускают своего лучшего бомбардира — Чиро Иммобиле. На счету 31-летнего форварда 17 голов и две результативные передачи за 19 матчей Серии А, а также три мяча в Лиге Европы. Да и сам нападающий рад выступать за «орлят» и ценит поддержку болельщиков.



«Фиалки» опустошены уходом Душана Влаховича. Болельщики совсем потеряли веру в руководство клуба. Сначала ушёл Кьеза, затем сомнительный трансфер Кокорина, и теперь удар в самое сердце. «Орлы», напротив, в последних матчах чемпионата Италии сыграли недурно. Даже чуть не добыли победу в игре с крепкой «Аталантой».



Однако ставить на победу «Лацио» — дело рискованное. Сарри недоволен трансферной политикой клуба, обстановка накалена. К тому же бело-небесно-голубые под руководством итальянского специалиста не всегда выступают стабильно. Лучше взять Х2 за коэффициент 1.65. Коэффициент небольшой, зато вариант более надёжный.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Лацио» 5 февраля 2022 года

Уход Душана Влаховича крайне негативно сказался на «Фиорентине». В первой же игре без серба чуть не потерпели поражение с «Кальяри». Фанаты тоже разочарованы. Поводов хватает. В «Лацио» небольшой раздор, касаемый трансферной политики, которой недоволен Маурицио Сарри, но проблема не так велика. Чиро Иммобиле в строю. Сила на стороне «Лацио». Ну а Кокорин… Не будем мешать Александру наслаждаться жизнью.



Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.65.

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