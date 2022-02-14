Россия или Финляндия — кто выиграет хоккейное золото Олимпиады?

Схема турнира хоккейной Олимпиады довольно муторная. Групповой этап имеет значение только для тех, кто борется за первые места в группе. Эти команды получили путёвки в четвертьфинал напрямую. В их числе оказалась и сборная России. А также США, Финляндия и Швеция, оказавшаяся лучшей командой, занявшей вторые места в группах. Для остальных же сборных первые три матча были исключительно разминкой, ведь по итогам группового этапа ни одна команда не вылетает. Для букмекеров же это было возможностью скорректировать коэффициенты. Давайте посмотрим, какой расклад предлагают нам эксперты по итогам группового раунда.

Кто сыграет в 1/8 финала

Как мы уже сказали, Россия, США, Финляндия и Швеция уже попали в топ-8 и ждут своих соперников. Остальные 8 команд начнут игры на вылет на один матч раньше. Эти матчи пройдут 15 февраля. Расписание выглядит следующим образом:



7:10 мск, Германия – Словакия;

7:10 мск, Дания – Латвия;

11:40 мск, Чехия – Швейцария;

16:10 мск, Канада – Китай.



Сборная России по итогам жеребьёвки сыграет с сильнейшим в паре Дания – Латвия. Прямо скажем, не самый плохой жребий. С датчанами наша команда играла в группе и победила 2:0. Латвийцев же изрядно выбил из седла коронавирус, команда только-только начинает набирать кондиции.



Дальнейший турнирный путь нашей сборной предсказывать нет смысла, ведь перед полуфиналами будет ещё одна жеребьёвка.

Россия — фаворит, но финны совсем рядом

Игра сборной России на групповом этапе не оставила какого-то особенно яркого впечатления, но задача выполнена, и это на данный момент главное. У команды надёжный вратарь, неплохая оборона, ну а впереди однозначно есть кому забивать. Пауза длиной в месяц была заметна в первых матчах, но уже с Чехией команда забросила 5 шайб. Правда, и пропустила 6, во многом от недостатка дисциплины. Букмекеры считают нашу команду фаворитом, поставить на золотые медали России в хоккее можно за 3.20.



Совсем рядом аналитики видят Финляндию, на Суоми предлагают коэффициент 3.60. Финны обладают отличным составом по меркам этой Олимпиады и в группе не испытали особых проблем. Уверенно обыграли Словакию и Латвию, шведов победили в овертайме. Кроме того, это исторически неудобная для нас команда. В четвертьфинале финнов ждёт Чехия или Швейцария. И это будет непростой матч.

За 6.00 можно сделать ставку на Канаду, а за 7.00 – на США. Американцы оказались сильнее в группе (4:2), но их ставят пониже. В 1/4 финала США сыграет со Словакией или Германией. Для «кленовых» 1/8 финала станет тренировкой с повышенной ответственностью, всё-таки сборная Китая здесь только потому, что Олимпиада идёт в Пекине. А вот дальше канадцев ждёт Швеция. Кстати, на «Тре Крунур» коэффициент такой же, как на американцев – 7.00.

Шансы Чехии оценивают коэффициентом 12.00, а вот на Швейцарию и Германию дают аж 30.00. Первые хоть и опытные, и сыгранные, но смотрятся бледно, а вторые вообще ничем не напоминают команду, которая едва не стала чемпионом 4 года назад. Но тем и прекрасен плей-офф, что в нём всё может перевернуться! Ждём матчей плей-офф и надеемся на нашу итоговую победу. Удачных ставок!