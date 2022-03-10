«Уфа» — «Нижний Новгород». Лучший бомбардир чемпионата России напомнит о себе

12 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Нижний Новгород». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех нижегородцев оценён экспертами в 3.92. Ставки на ничью принимаются за 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород» 12 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз матча 21-го тура чемпионата России «Уфа» — «Нижний Новгород» (12.03.2022)

Первый месяц весны близится к экватору. Две трети сезона Российской Премьер-Лиги позади, осталась последняя. 12 марта состоятся три встречи 21-го тура. В самой ранней из них «Уфа» примет «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Вывеска, конечно, не самая яркая, но посмотреть будет на что.

«Уфа» проявила активность в зимнее трансферное окно. Заключила контракты с Тьягу Родригешом, Антоном Чичканом, Боли Болинголи и Диланом Ортисом, а также вернула из аренды Данилу Емельянова. Тем не менее от новичков пока ощутимой пользы нет. Возобновила команда сезон поражений в матчах с «Ахматом» (1:2) и «Зенитом» (0:2) в РПЛ.



Понятно, что уровень противников был серьёзный, даже забитый гол для уфимцев — хорошая новость. Также грозным петербуржцам не позволили много забить. Однако из-за неудач подопечные Алексея Стукалова по прежнему располагаются на предпоследней строчке чемпионата России с 16 очками и рискуют вылететь в ФНЛ.



Впрочем, есть и позитивные моменты. 7 марта ФИФА приняла правила временного трудоустройства, согласно которым легионеры РПЛ могут в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами. Хорошая новость заключается в том, что пока никто из иностранцев не покидает уфимский коллектив.

Благодаря этому «горожане» могут похвастаться солидными ресурсами и перспективами для роста. Плюс в зимнее трансферное окно сохранили ценный актив — Гамида Агаларова. Нападающий возглавляет гонку бомбардиров с 13 забитыми голам. Правда, в последнем матче чемпионата России с «Зенитом» игрок участия не принял из-за перебора жёлтых карточек.



«Нижний Новгород» тоже проявил активность зимой. Заключил контракты с Дмитрием Стоцким, Сильвестром Игбуном, Ларсом Олден Ларсеном, Кириллом Кравцовым и Милсоном. Несмотря на то что большая часть новичков — нападающие, возобновили сезон нижегородцы крайне не результативно. Минимально обыграли ослабленный двумя красными карточками «Урал» (1:0) и «всухую» уступили ЦСКА (0:1).

Также подопечные Александра Кержакова выбыли из Кубка России, потерпев разгромное поражение на стадии 1/8 финала в матче с «Динамо» (0:3). И это при том, что главный тренер по обыкновению использовал схему с пятью защитниками. В игре последнего тура РПЛ с ЦСКА тактика сработала лучше, но Акош Кечкеш схлопотал красную карточку уже на 42-й минуте встречи, а противник воспользовался большинством.



Пропускают нижегородцы немного, но регулярно. За 20 матчей чемпионата России в сетке их ворот побывал 31 мяч, а вот забили за этот период только 19 голов. В том числе из-за ненадёжной обороны потерпели поражение в последнем матче с «Уфой» (1:2).



Уфимцы и теперь выглядят фаворитами. Несмотря на два поражения после возобновления чемпионата России, оставили после себя приятные впечатления. Просто не повезло с оппонентами, попались два мощных клуба. Новички пока не радуют результативными действиями, но сконцентрированы на прогрессе и успехах в текущей команде.

Александр Кержаков предпочитает схему с пятью защитниками, потому нападению нижегородцев приходится нелегко. Даже скромному «Уралу», который был ослаблен красными карточками, забить больше одного мяча не удалось. Также грядущий матч из-за дисквалификации пропустит основной защитник — Акош Кечкеш. Думаем, история последней очной игры повторится. Возьмём П1 за коэффициент 2.15.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Нижний Новгород» 12 марта 2022 года

Несмотря на расположение в турнирной таблице и поражения в последних матчах РПЛ, «Уфа» выглядит на порядок перспективнее. Имеет больше ресурсов и в последней очной встрече одержала победу. «Нижний Новгород» испытывает колоссальные проблемы с атакой, при этом регулярно пропускает. Также будет ослаблен отсутствием важного защитника. Думается, хозяева выиграют.



Ставка: победа «Уфы» за коэффициент 2.15.