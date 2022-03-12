«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз «Фонбет»: Алексей Березуцкий останется доволен

Сегодня, 12 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Встреча пройдёт на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Сделать ставку на первое дерби Дмитрия Лоськова в роли и. о. главного тренера железнодорожников можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Локомотив»

За 19 матчей «Локомотив» набрал 31 очко и занимает шестое место в таблице РПЛ, отставая на шесть баллов от идущего на третьей позиции «Сочи». Клуб неудачно провёл последние встречи в чемпионате перед зимней паузой. Набрал всего три из 12 возможных очков: уступил «Ахмату» (1:2), «Арсеналу» (1:3) и «Уралу» (0:1) и обыграл «Уфу» (2:0).

В январе и феврале красно-зелёные провели пять товарищеских матчей, в которых сыграли вничью с «Яблонцем» (1:1), победили «Спарту» (3:2), разошлись миром с «Мальмё» (1:1), нанесли поражение «Гётеборгу» (4:2) и крупно уступили «Мёльде» (0:3). Они неплохо действовали в атаке и в двух из пяти игр забивали не менее трёх голов.

А вот в обороне у столичной команды наблюдались проблемы – в трёх из пяти встреч «Локомотив» пропускал как минимум дважды. Опасения по поводу не самой надёжной игры в защите полностью оправдались в первом официальном матче после зимнего перерыва. В 1/8 финала Кубка России потерпел сокрушительное поражение от «Енисея» (0:4), представляющего ФНЛ.

После удаления Наира Тикнизяна на 36-й минуте «Локомотив» оборонялся хаотично и позволял противнику создавать момент за моментом. Однако впоследствии сумел прийти в себя и обыграл в чемпионате России «Химки» (3:2). Достойно смотрелся в атаке, забил три мяча. По голу на свой счёт записали Гирано Керк, Вильсон Изидор и Ян Кухта.

В то же время в обороне «Локомотив» снова не обошёлся без ошибок. Центральные защитники недостаточно плотно действовали против нападающего химчан Дидье Ламкеля Зе, оформившего дубль. В эпизоде с первым пропущенным голом неуверенно сыграл и голкипер Даниил Худяков. Большую роль играет уход главного тренера — Маркуса Гисдоля.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА заработал 36 очков в 20 матчах и располагается на четвёртой позиции в таблице РПЛ. Отстаёт всего на один балл от «Сочи», на три – от «Динамо». В четырёх последних турах перед зимним перерывом одержал две победы при ничьей и одном поражении. Разошёлся миром с «Химками» (0:0), проиграл «Зениту» (0:2) и всухую обыграл «Крылья Советов» (1:0) и «Арсенал» (2:0).

В рамках подготовки к весенней части чемпионата России подопечные Алексея Березуцкого провели серию товарищеских игр. Они уступили «Дюделанжу» (0:1), победили «Виборг» (3:2), «Норшелланн» (1:0), «Люнгбю» (3:2) и «Мурсию» (3:0) и сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

В первой части сезона ЦСКА продуктивно действовал в обороне — за 18 туров пропустил меньше всех мячей (16). Однако зачастую не хватало остроты в нападении. Руководство клуба постаралось решить эту проблему за счёт зимних трансферов. На правах аренды команду пополнили Юсуф Языджи из «Лилля», Жан-Филипп Гбамен из «Эвертона» и Хорхе Карраскаль из «Ривер Плейт». Хесус Медина подписал контракт в качестве свободного агента.

Первые матчи ЦСКА после зимней паузы стоит признать успешными. В чемпионате России армейцы в дерби всухую обыграли «Спартак» (2:0), а также на последних минутах вырвали победу над «Нижним Новгородом» (1:0). Между этими встречами состоялся матч 1/8 финала Кубка России с «Сочи», в котором удалось победить со счётом 2:1.

Героем этого матча стал центральный защитник Игорь Дивеев, отметившийся дублем. Также стоит отметить вклад в успех новичка Языджи, который сделал две результативные передачи. Новичок команды полезен не только в подыгрыше, он забил по одному голу в ворота «Спартака» и «Нижнего Новгорода».

«Локомотив» — ЦСКА: кадровые потери

У «Локомотива» из-за травм встречу пропустят Гильерме, Станислав Магкеев, Даниил Куликов и Антон Миранчук. Также под вопросом участие Тина Едвая и Франсуа Камано. Пабло отсутствовал в заявке в двух последних матчах. Бразилец близок к расторжению контракта с клубом.

В составе ЦСКА Марио Фернандес в прошлом туре получил сотрясение мозга и перелом носа. Футболисту не потребуется длительное лечение, но он может не сыграть в ближайшей встрече. Также под вопросом участие Антона Заболотного. Нападающий пропустил предыдущий матч из-за мышечного повреждения.

«Локомотив» — ЦСКА: статистика личных встреч

«Локомотив» имеет большое преимущество в личных встречах. В трёх последних сезонах в РПЛ и Кубке России железнодорожники одержали пять побед при одной ничьей и одном поражении. В прошлом розыгрыше чемпионата России выиграли и в гостях (1:0), и дома (2:0).

После этого «Локомотив» разгромил армейцев в полуфинале Кубка России (3:0). Первое очное противостояние в этом сезоне также завершилось победой железнодорожников (2:1), хотя тогда красно-синие смотрелись интересно. Да и «Локо» был совсем иным.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 12 марта 2022 года

Ставка: победа ЦСКА за 2.25. (Сделать ставку).

В последнее время «Локомотив» является крайне неудобным соперником для ЦСКА. Несмотря на это, фаворитами предстоящего матча будут гости, которые одержали три победы подряд во всех турнирах после возобновления сезона. В этих встречах армейцы пропустили лишь один гол от «Сочи» – одной из лучших команд этого сезона РПЛ по игре в атаке.

В последнем матче с «Нижним Новгородом» красно-синие не позволили противнику создать ни одного опасного момента. В дерби со «Спартаком» защитники также действовали довольно надёжно и редко давали возможность красно-белым создавать голевые ситуации у ворот Игоря Акинфеева.

В свою очередь, приход новичков благоприятно сказывается на действиях в нападении. Крайне эффективен Языджи, который отметился результативным действием в каждой из трёх последних игр. Неплохо себя проявляет и Карраскаль, который способен пойти на обострение за счёт обводки.

А вот у «Локомотива» немало проблем. Накануне рестарта чемпионата клуб лишился главного тренера — Маркуса Гисдоля, который готовил команду на сборах. Де-факто исполнять обязанности главного тренера будет 36-летний Марвин Комппер, который до этого работал в клубах только в роли ассистента. А и. о. главного тренера на дерби будет Дмитрий Лоськов.

Первые мартовские матчи показали, что красно-зелёные испытывают трудности в обороне. В двух встречах пропустили шесть мячей, при том, что противостояли середняк ФНЛ и худший клуб РПЛ. ЦСКА же обладает гораздо большим атакующий потенциалом, чем «Енисей» и «Химки», и будет пользоваться ошибками.

А ведь ошибок сейчас защитники железнодорожников совершают крайне много. Да и в нападении хозяевам придётся непросто из-за надёжных действий армейцев в обороне. Мы предлагаем сделать ставку на лобовую победу ЦСКА. Такое пари сыграло в трёх последних встречах этой команды.