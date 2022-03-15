Новый сезон Формулы-1: букмекеры ставят на «Мерседес» и Хэмилтона, но не всё так просто

Уже в этот уик-энд стартует очередной сезон Формулы-1. К сожалению, в этот раз мы не увидим на трассах российских гонщиков. Из-за последних геополитических событий «Хаас» расторг контракт с Никитой Мазепиным. Не будет и Гран-при России, и легальных трансляций на территории нашей страны. Но в остальном Формула-1 остаётся собой. И букмекеры уже принимают ставки на новый сезон. Сезон, который станет революционным.

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Что изменит новый регламент?

В этом сезоне Формула-1 будет с новым техническим регламентом. В первую очередь в области аэродинамики, это должно увеличить количество обгонов и тем самым повысить зрелищность гонок.



И главный вопрос, кто и как к новым правилам приспособится. Тот же «Хаас», например, пожертвовал прошлым сезоном, чтобы лучше подготовиться к изменениям. Нет, конечно, вряд ли мы увидим, что кто-то из аутсайдеров взлетит на первые места. Но расстановка сил однозначно изменится.

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Уже сейчас эксперты считают, что «Мерседес», возможно, не самая быстрая машина чемпионата. Причём рядом не только «Ред Булл», но и «Феррари». А это максимально обострит интригу в чемпионате.

Календарь сезона-2022 Формулы-1

Первоначально в календаре на новый сезон было 23 этапа и всего лишь одно изменение: Гран-при Китая заменили на Гран-при Эмилии Романьи на трассе в Имоле. Но затем, как вы, наверное уже знаете, этапа лишилась Россия. Таким образом, календарь сейчас выглядит следующим образом.

1. Гран-при Бахрейна — 20 марта

2. Гран-при Саудовской Аравии — 27 марта

3. Гран-при Австралии — 10 апреля

4. Гран-при Эмилии-Романьи — 24 апреля

5. Гран-при Майами — 8 мая

6. Гран-при Испании — 22 мая

7. Гран-при Монако — 29 мая

8. Гран-при Азербайджана — 12 июня

9 Гран-при Канады — 19 июня

10. Гран-при Великобритании — 3 июля

11. Гран-при Австрии — 10 июля

12. Гран-при Франции — 24 июля

13. Гран-при Венгрии — 31 июля

14. Гран-при Бельгии — 28 августа

15. Гран-при Нидерландов — 4 сентября

16. Гран-при Италии — 11 сентября

17. Гран-при Сингапура — 2 октября

18. Гран-при Японии — 9 октября

19. Гран-при США — 23 октября

20. Гран-при Мексики — 30 октября

21. Гран-при Бразилии — 13 ноября

22. Гран-при Абу-Даби — 20 ноября.

Хэмилтон — фаворит, Ферстаппен — рядом

Букмекеры в своих прогнозах считают главным фаворитом сезона Льюиса Хэмилтона, который решил остаться в Формуле-1 ещё как минимум на сезон. Поставить на то, что Хэмилтон выиграет свой восьмой титул, можно с коэффициентом 2.40.



Главный конкурент Хэмилтона – действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». Поставить на голландца можно за 2.90. А вот в нового напарника Льюиса по «Мерседесу» — Джорджа Расселла – аналитики не особенно верят, на его чемпионство можно поставить за 9.00.



Кто ещё в пуле претендентов? В первую очередь Шарль Леклер, поставить на монегаска из «Феррари» можно за 8.00. На его партнёра Карлоса Сайнса предлагают коэффициент 13.00. И на этом список реальных претендентов, по мнению аналитиков, закрывается. Идущий в этом виртуальном рейтинге следом Ландо Норрис котируется уже цифрой 25.00, а дальше коэффициенты и вовсе от 50.00.

Кубок конструкторов уйдёт «Мерседесу»

А вот в Кубке конструкторов фаворит один – это «Мерседес». На эту команду дают коэффициент 1.63. В преследователях всё те же – «Ред Булл» и «Феррари», на любой из этих коллективов можно поставить за 4.00. Шансы «Макларена» оценили коэффициентом 15.00, а на «Альпин» можно сделать ставку за 65.00. И это последние двузначные котировки.



Сезон-2022 в Формуле-1 точно запомнится всем любителям «Королевских гонок». Ждём с нетерпением. Удачных ставок!

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