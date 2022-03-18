ЦСКА — «Динамо», 2-й матч. Сергей Фёдоров озадачит бело-голубых

19 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Динамо» оценён экспертами в 3.26.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Динамо» 19 марта 2022 года

Букмекеры не уверены, что 2-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.99.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Динамо» Москва (19.03.2022)

Пока в НХЛ продолжается регулярка, в Континентальной хоккейной лиге стартовал второй раунд плей-офф. На 19 марта запланированы два матча четвертьфинала Кубка Гагарина. Отдельное внимание стоит уделить второй игре ЦСКА и «Динамо». Она пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

ЦСКА в первом матче обыграл оппонента со счётом 3:2 и повёл в серии. Как и ожидалось, хоккей получился славный: моментов море, страсти и борьба тоже присутствовали в большом количестве. Отдать должное стоит и голкиперам, Иван Федотов и Иван Бочаров отработали хорошо. Хотя армейцы нащупали одно слабое место.



Дважды забили почти из одной и той же позиции. Понятно, что это лишь первый матч, команды играли интересно, открыто. Местами, конечно, возникали вопросы, но это мелочи. Главное, что матч оказался боевым. Впереди вторая игра на льду «ЦСКА-Арены». Преимущество родных трибун недооценивать не стоит.



И всё же «Динамо» в первой встрече не хватило совсем немного, чтобы перевести игру в овертайм. Концовку выдало ударную. Но придётся работать с тем, что есть. Во втором матче соперники уже будут знать слабые и сильные стороны друг друга. Хотя для гостей потеря легионеров сказалась чуть больше. Не хватало завершающего паса в каких-то моментах.

С другой стороны, говорить, что ЦСКА — явный фаворит противостояния, мы бы тоже не стали. Обе команды играют в довольно открытый, быстрый хоккей. Скорее всего, второй матч не станет исключением. Тем более для «Динамо» ехать на свою арену при счёте 0-2 в серии — не самый лучший вариант. На наш взгляд, стоит ждать снова голевой матч.

Забивать есть кому. Да и бело-голубые в той же серии с «Северсталью» показали результативный хоккей. Однако и армейцы в первом дерби создали достаточное количество моментов. Попали в створ ворот Ивана Бочарова 39 раз и забросили три шайбы. Так что тотал больше 4 шайб за коэффициент 1.66 вполне можно рассмотреть снова.



Букмекеры в этой серии отдают предпочтение на проход в следующий этап ЦСКА. Мы бы пока таких высказываний не делали. Всё-таки подопечные Алексея Кудашова в серии с теми же череповчанами уступали 0-2 после первых двух домашних игр. И ничего — спаслись. Хотя сейчас соперник более опытный, не первый сезон в плей-офф.



Да и в первом матче ЦСКА в атаке был поинтереснее. На стороне красно-синих свой лёд, поддержка трибун, а также хорошая игра как в атаке, так и в обороне. Иван Федотов пока доказывает, что не зря был вызван в сборную и стал основным в клубе. Можно даже рискнуть и рассмотреть П1 за 1.99.

ЦСКА — «Динамо»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 19 марта 2022 года

ЦСКА переиграл «Динамо» в первом матче, причём по делу. В атаке был более агрессивен и интересен. На «Динамо» немного отразилась потеря легионеров. Хотя сейчас говорить о фаворите в серии мы бы не стали. Бело-голубых опасно недооценивать. И всё же, на наш взгляд, армейцы вряд ли упустят второй домашний матч. Думаем, голов снова будет достаточно, но ждём вторую победу хозяев.



Ставка 1: тотал больше 4 шайб за 1.66.



Ставка 2: победа ЦСКА за 1.99.