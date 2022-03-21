«Авангард» — «Металлург», 3-й матч. Илья Воробьёв продолжит поиски

22 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.74.

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Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 22 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что 3-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.18. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (22.03.2022)

На 22 марта в Континентальной хоккейной лиге запланированы две встречи четвертьфинальной стадии плей-офф. Отдельное внимание мы бы уделили третьему матчу омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга». Он пройдёт на льду «Арены-Балашихи» в Подмосковье.

«Авангард» после двух мощнейших матчей в гостях ведёт в серии с неприличным счётом 2-0. На двоих соперники оформили 21 шайбу, хотя первая встреча прошла под диктовку «ястребов» (8:1). Во второй магнитогорцы уже показали характер, но его всё равно не хватило. Итоговый счёт — 7:5 в пользу омичей.

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По первой игре всё понятно, хозяева полностью отдали игру. А вот во второй подкачал вратарь, пропустивший в первом периоде четыре шайбы. Магнитогорцы отыграли отставание во втором периоде, но в третьем омичи выстояли. В конце забросили уже в пустые ворота.



Злость Василия Кошечкина после четырёх пропущенных шайб понятна, у гостей залетало всё. И это эмоционально давит на команду. Понятно, что это хоккей, такое случается. Однако нужно что-то менять. Возможно, Илья Воробьёв пересмотрит кандидатуру вратаря на третий матч, и с первых минут выйдет Иван Налимов.

Юхо Олкинуоры не хватает. Особенно теперь, когда серия переезжает на базу омичей в Балашиху. Здесь статистика очных встреч за хозяевами, они выиграли четыре из пяти последних матчей. Впечатляет, но не болельщиков «Металлурга». При этом игры даже в регулярном чемпионате часто выходили верховыми. Соперники пробивают букмекерский верх семь матчей кряду.

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Скорее всего, нас снова ждёт голевой матч. И это здорово. «Металлург» потихоньку подбирается к сопернику. Второй матч показал, что магнитогорцы будут бороться до конца, стараться. Серия обещает быть интересной. Можно было бы остановиться на ставке «тотал больше 4.5 шайбы» за 1.73. Статистика не против такого варианта.



Однако есть вариант посмелее. Например, можно попробовать взять «1Х и тотал больше 3.5 шайбы» за 1.93. Коэффициент более приятный. Хозяева имеют преимущество как в очных встречах, так и в текущей серии. Даже если «Металлург» прибавит ещё, думается, в основное время «ястребы» не проиграют.



«Магнитка» на выезде играет чуть лучше: три победы в пяти выездных матчах против двух побед дома у омичей за аналогичный период. Наверняка подопечные Ильи Воробьёва сыграют ещё агрессивнее. Хоккей явно стал куда лучше, по крайней мере, в атаке. Однако сейчас хозяева смотрятся более предпочтительно.

«Авангард» — «Металлург»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф КХЛ 22 марта 2022 года

«Авангард» возвращается в Балашиху, имея солидное преимущество. Второй матч был более-менее равны. Впереди третий матч, но у магнитогорцев статистика в Балашихе плачевная. Преимущество на стороне хозяев. Гости прибавили, наверняка приехали за победой. Однако, на наш взгляд, «ястребы» как минимум не проиграют.



Ставка: тотал больше 3.5 шайбы + «Авангард» не проиграет за 1.93.

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