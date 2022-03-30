Коста-Рика — США. Американцы не могут позволить себе ещё одну глупость

31 марта состоится матч 14-го тура квалификации ЧМ-2022 Коста-Рика — США. Начало игры — в 4:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу американцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех костариканцев оценён экспертами в 3.75. Ставки на ничью принимаются за 3.14.

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Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Коста-Рика — США 31 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Коста-Рика — США не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз матча 14-го тура квалификации ЧМ-2022 Коста-Рика — США (31.03.2022)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. В Северной Америке 31 марта состоится четыре матча 14-го тура квалификации ЧМ-2022. В одном из них на стадионе «Насьональ де Коста-Рика» в Сан-Хосе Коста-Рика примет США. Стартовый свисток запланирован на 4:05 мск.

Сборная Коста-Рики далеко не лучшим образом выступила в первых семи матчах квалификации ЧМ-2022. Сначала сыграла вничью с Панамой (0:0), затем уступила Мексике (0:1), поделила очки с Ямайкой (1:1) и Гондурасом (0:0), обыграла Сальвадор (2:1) и потерпела поражения от США (1:2) и Канады (0:1).

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Череда неудач связана со сменой главного тренера. В 2021 году на пост заступил Луис Фернандо Суарес. Первым провалом колумбийского специалиста стал вылет костариканцев из Золотого кубка КОНКАКАФ. До 1/4 финала добрались без труда, одержав победы над Гваделупой (3:1), Суринамом (2:1) и Ямайкой (1:0). А вот крепкой Канаде ничего противопоставить не получилось. Уступили 0:2.



Примечательно, что костариканцы нанесли только четыре удара по воротам канадцев, но ни одного — в створ. Сделав работу над ошибками, Суарес сумел поправить положение дел в квалификации ЧМ-2022. В последних шести турах его подопечные лишь раз сыграли вничью — с Мексикой (0:0). В остальных встречах одержали победы.

Хотя без везения не обошлось. Например, в матче 12-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Коста-Рики с большим трудом обыграла игравших в меньшинстве канадцев (1:0). Причём уступили по владению мячом и нанесли меньше ударов, чем оппонент. Как бы там ни было, пока возможность побороться за путёвку на мундиаль имеется.



У США достижения на дистанции на порядок лучше. В 13 матчах отборочного цикла ЧМ-2022 они потерпела только два поражения — от Панамы (0:1) и Канады (0:2). Также четыре раза сыграли вничью: с Сальвадором, Мексикой (в обоих случаях 0:0), канадцами (1:1) и Ямайкой (тоже 1:1). В остальных встречах одержала результативные победы.

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В том числе в матче последнего тура квалификации ЧМ-2022 с Панамой (5:1). Разгромного счёта на табло помог добиться игрок лондонского «Челси» — Кристиан Пулишич. В этой встрече он оформил хет-трик. Американец стал получать в английском клубе больше игровой практики ввиду нестабильности Ромелу Лукаку и начал радовать результативностью.



Впрочем, даже без Пулишича сборная США выглядит устрашающе. В 2021 году она стала чемпионом Золотого кубка КОНКАКАФ. Благодаря грамотному руководству Грегга Берхалтера в финале победили грозную Мексику (1:0 ДВ). Единственный гол забил Майлз Робинсон с передачи Келлина Акосты на 117-й минуте встречи.



С тех пор в игре американцев многое изменилось. Раньше они больше рассчитывали на крепкую оборону, которая спасала от активных атак соперников, а сейчас всё чаще используют атакующую схему игры. Ресурсы к этому располагают. По итогу за 13 матчей отборочного цикла ЧМ-2022 они забили 21 мяч, а пропустили только восемь.



Костариканцы за этот же период забили лишь 11 мячей, пропустили — восемь. В динамике их выступлений наблюдается прогресс, однако успех по-прежнему зависит от опытного голкипера — Кейлора Наваса. Вратарь не раз спасал свою национальную команду от поражений, радуя болельщиков потрясающими сейвами. Удастся ли выручить свою сборную в этот раз?

На наш взгляд, лучше взять П2 за коэффициент 2.18. Дело в том, что хозяевам нужна только победа для того, чтобы вскарабкаться вверх по турнирной таблице и избежать стыковых матчей. Значит, они наверняка будут играть более открыто. Этим может воспользоваться оппонент, имеющий скоростную линию атаки. При этом в последних четырёх очных встречах американцы оказывались сильнее, думаем, выиграют и в этот раз.



К тому же после недавнего эксцесса с баннером после матча со сборной Панамы будет очень неудобно проигрывать костариканцам. Математически сборная США ещё может остаться без путёвки в Катар. Если в последнем туре проиграет Коста-Рике с разницей в шесть и более мячей, то придётся отправиться в стыки. В это трудно поверить, но в футболе бывает всякое.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Коста-Рика — США 31 марта 2022 года

Сборная Коста-Рики, на наш взгляд, имеет меньше ресурсов и выглядит аутсайдером даже на домашнем стадионе. Зачастую она отдавала инициативу оппоненту, а затем благодаря стараниями Кейлора Наваса и контратакам добывала результат. В этот раз схема вряд ли сработает. США имеют отличную статистику на дистанции и могут похвастаться наличием ярких футболистов группы атаки. Да и после инцидента с баннером с мотивацией проблем возникнуть не должно.



Ставка: победа сборной США за коэффициент 2.18.

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