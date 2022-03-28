«Локомотив» — «Спартак»: чья перестройка закончится раньше?

2 апреля в матче 23-го тура РПЛ пройдёт очередное дерби: «Локомотив» примет «Спартак». Два больших клуба, которые в последнее время пребывают в состоянии перестройки. Турнирное положение куда лучше у железнодорожников, но красно-белые на данном этапе выглядят целостнее.

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Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Спартак». Поставить на команду Паоло Ваноли можно за 2.22. Шансы «Локо» оценили коэффициентом 3.26, а на ничью предложили котировку 3.20.



Аналитики не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на ТМ 2.5 гола можно за 1.84, а на ТБ 2.5 дают коэффициент 2.02. На то, что обе команды смогут отличиться, можно поставить за 1.85, а обратный исход идёт за 1.95.

«Локомотив» пока не бежит

В составе железнодорожников продолжают разгребать последствия работы Маркуса Гисдоля. Однозначного главного тренера у команды нет, рулит процессом аналитик Марвин Комппер, а помогают ему клубные легенды Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

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Тактически игра команды не слишком изменилась, это по-прежнему футбол по Ральфу Рангнику. Высокий прессинг, максимальная интенсивность. Вот только физически к возобновлению сезона команда оказалась не готова. Как итог – поражение 0:4 от «Енисея» в Кубке России. Сейчас ситуация постепенно выправляется, но проект «Локомотива» сырой.



В нападении всё достаточно неплохо. Явно ко двору пришлись Вильсон Изидор и Ян Кухта, Рифат Жемалетдинов отчаянно не может забить с пенальти, но в игре приносит пользу. А вот в обороне настоящая беда: меньше двух «Локо» весной не пропускает, будь то ЦСКА или «Химки». В последнем матче удалось обыграть «Ахмат», волевая победа должна добавить игрокам эмоций. Да и в паузе у тренеров наверняка было время подправить огрехи.

«Спартак» пока не понимает, чего хочет

У «Спартака» ситуация более стабильная: и обойма у Паоло Ваноли пошире, и каких-то глобальных провалов в игре нет. Но нет и чёткого движения вперёд, что болельщиков расстраивает. Нельзя сказать, что «Спартак» выглядел плохо в каком-то из весенних матчей, но результаты не впечатляют. Впрочем, этот сезон РПЛ москвичи откровенно тратят на обкатку и постройку новой команды: вылететь – не вылетят, а еврокубков в новом сезоне, вероятно, всё равно не будет.



Другое дело – Кубок России, где руководство поставило задачу выиграть трофей. В 1/8 финала «Кубань» спартаковцы раскатали без вариантов (6:1), но в четвертьфинале предстоит дерби с ЦСКА, которому уже успели проиграть в РПЛ (0:2).

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Состав у «Спартака» добротный и глубокий, но не хватает конкретики в атаке. Из новичков адаптировался только Шамар Николсон, а вот Кристофер Мартинс, с которым связывали большие надежды, пока в игру не вписался. Никуда не делись и ляпы в обороне, впрочем, игроки там не поменялись, поэтому наивно было бы ждать резких изменений к лучшему.

Игра на три исхода

Предсказывать, чем завершится матч, сложно. «Спартак» смотрится посолиднее, но очки набирает со скрипом. «Локомотив» же играет дома, но испытывает большие проблемы в обороне. Поэтому исход здесь брать рискованно, а вот голы должны быть обязательно. «Спартак» пока не пропустил только в одном матче, «Локомотив» получает минимум по 2 гола в каждой игре. Ставка на обе забьют за 1.85 выглядит отличным вариантом.



Есть резон рассмотреть и ставку на «верх». Матчи «Локомотива» результативны, группа атаки «Спартака» явно не прочь поддержать почин. ТБ 2.5 гола идёт за 1.84.



Ещё советуем присмотреться к ставке на гол в последние 15 минут матча. И те и другие и забивают, и пропускают в этот игровой отрезок регулярно. Ну а учитывая проблемы «Локомотива» с физической готовностью, ставка на гол с 76-й по 90-ю минуты за 2.10 смотрится перспективно.

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