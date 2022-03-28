«Ребята не знали, что там написано». Игроков США подставили праздничным баннером

Прошедшей ночью в североамериканском отборе на чемпионат мира – 2022 в Катаре случился большой курьёз. Сборная США разгромила Панаму со счётом 5:1. Счастливые игроки с баннером «Квалифицировались» отправились к болельщикам праздновать глобальный успех, но просчитались. Математически американцы всё ещё имеют шансы не поехать в Катар.

Ошибку моментально заметили в местных СМИ. Да и представители самой сборной США среагировали быстро – первым высказался капитан команды Кристиан Пулишич, который, кстати, остался в стороне от празднования:

– Ребята вообще не знали, что там на баннере написано, – заявил полузащитник «Челси», – его просто передали им из рук в руки. Мы быстро поняли, что нет необходимости хвастаться этим, потому что у нас всё ещё есть работа, которую нужно сделать. Мы честно признаёмся в ошибке. Собираемся подготовиться к матчу с Коста-Рикой точно так же, как если бы нам нужна была только победа».

Фото: Getty Images

При этом Пулишич заявил, что как только ошибку поняли – баннер пришлось экстренно убрать. Но радостные фотографии уже были сделаны.

Слова Пулишича подкрепил и главный тренер сборной США Грегг Берхалтер: «Мы сделали большой шаг к нашей цели – попаданию на чемпионат мира. Мы знаем, что пока ещё не там, несмотря на то, что было написано на этом баннере. Мы знаем, что нам ещё предстоит матч, и это сложная игра в Коста-Рике, поэтому сейчас наша задача – восстановиться и затем вывести здоровых футболистов на поле. Мы должны отправиться сражаться в Сан-Хосе, где мы никогда раньше не побеждали».

Помимо Пулишича, со всей сборной не праздновал успех полузащитник Пол Арриола. Но он рассказал, что такие действия не были связаны с содержанием баннера: «Буду честен, я ничего не праздную. Я был в точно таком же положении или в очень похожем положении четыре года назад. И мы знаем, чем закончилась та квалификация (сборная США заняла 5-е место и не попала на чемпионат мира в России). Так что для меня важно сохранение концентрации, понимание того, что нам ещё предстоит поработать, и всё может измениться».

США правда может пролететь мимо ЧМ?

Ошибка могла быть ещё более грубой, если бы Коста-Рика имела высокие шансы обойти США. Но она претендует на прямую путёвку лишь математически. Чтобы упасть в зону стыковых матчей, американцам нужно проиграть на выезде с разницей в шесть и более мячей. Сложно представить такую ситуацию, учитывая результат очного матча в первом круге (победа сборной США – 2:1).

Даже если Коста-Рика совершит чудо и переиграет соперника с необходимой разницей, у американцев останутся шансы на попадание в финальную стадию чемпионата мира. Правда, придётся сыграть стыковые матчи. Там США будет противостоять представитель Океании. На эту вакантную позицию претендуют две команды: Соломоновы Острова и Новая Зеландия Поэтому американцы постараются не допустить такого развития событий. Игра с Коста-Рикой пройдёт 31 марта.