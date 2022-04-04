Последний поход Месси и Роналду не удастся. В фаворитах ЧМ-2022 – Бразилия

До старта ЧМ-2022 чуть больше полугода. На сегодня известны 29 участников турнира из 32, уже состоялась жеребьёвка. А букмекеры вовсю принимают ставки на победителя мундиаля. Рассказываем о том, кого аналитики занесли в фавориты, а кому, по мнению экспертов, в Катаре ничего не светит.

Бразилия – снова фаворит

Перед каждым турниром на вершине букмекерских рейтингов располагается Бразилия. Иногда это происходит немного по инерции, но сейчас эта позиция абсолютно заслуженна. Сборная Тите в 17 матчах южноамериканского отбора выиграла 14 раз и три раза сыграла вничью. Поражений нет. Бразильцы забили 40 раз, больше чем два мяча в среднем за игру. А пропустили всего пять. Финиш отбора и вовсе превратился в голевую феерию: три раза по 4:0. Пострадали Парагвай, Чили и Боливия. Чилийцев, кстати, это поражение практически лишило шансов на поездку в Катар.



Команда у Бразилии очень мощная, да и Неймар, похоже, немного позврослел и теперь не корчится при каждом контакте с защитником. Бразильцы не выигрывали чемпионат мира уже 20 лет, сейчас отличный шанс. Поставить на победу подопечных Тите можно за 5.80. Группа для старта идеальная: не самая простая, но и не самая сложная – Швейцария, Сербия и Камерун. Вероятность первого места Бразилии в ней аналитики оценили коэффициентом 1.40.

Англия и Франция – лучшие из Европы

Дальше букмекеры ставят сборные Англии и Франции, на любую из этих команд можно поставить за 7.00. Англичане играли в финале на Евро-2020 и были очень близки к титулу, уверенно прошли отбор, а в группе у них будут Иран, США и ещё одна европейская команда: Уэльс, Шотландия или Украина. Довольно неплохой жребий, можно спокойно раскатиться перед плей-офф.



Франция – действующий чемпион мира, и этим всё сказано. Да, команда Дидье Дешама и персонально Килиан Мбаппе провалили Евро-2020, но ошибки должны были быть исправлены. Отборочный турнир французы провели слабовато, однако соперники навязать борьбу не смогли. Из серьёзных соперников в группе Дания, с Тунисом и четвёртым участником (ОАЭ, Австралия или Перу) проблем быть не должно. Потенциал Франции точно позволяет ей быть в числе главных фаворитов.

Испания выше Германии – проверим на групповом этапе

На победу Испании можно поставить за 9.00, а на Германию за 11.00. Справедлив ли такой расклад, узнаем уже в начале турнира, команды попали в одну группу. Команда Луиса Энрике впечатлила всех на чемпионате Европы, а Германия турнир провалила, но у немцев теперь рулит Ханс-Дитер Флик, и уже одно это внушает оптимизм.



Шансы Бельгии и Нидерландов оценили коэффициентом 13.00. Бельгийцы потихонечку сходят со сцены, «золотое» поколение стареет, так ничего и не выиграв. Проблемы могут возникнуть уже в группе: Хорватия, Канада и Марокко – не подарок. Голландцы же столкнулись с бедой: у Луи ван Гала выявили онкологическое заболевание. Будем надеяться, что всё будет хорошо и это не повлияет на подготовку команды к мундиалю.

Месси и Роналду? Шансов мало

Для Лионеля Месси и Криштиану Роналду ЧМ-2022 станет лебединой песней. Но их сборные в числе фаворитов не видят. На Аргентину дают коэффициент 10.00, а на Португалию – 13.00. Аргентинцы прошли отбор уверенно, но выглядели слабее Бразилии, а португальцам и вовсе пришлось пробиваться в Катар через стыки. Повезло, что самоустранилась Италия. Так что две главные звезды мирового футбола последнего десятилетия не фавориты. Но мы, конечно, будем ждать ярких вспышек от них.

Кто ещё может удивить?

За 25.00 можно поставить на команду-открытие последнего Евро-2020 – сборную Дании. Шансы Уругвая, который воспрял духом после отставки Оскара Табареса, оценивают цифрой 50.00. За такой же коэффициент можно сделать ставку и на Хорватию.

Кто в аутсайдерах?

На три сборные букмекеры дают коэффициент 1500.00. Впрочем, ни одна из этих команд ещё не гарантировала себе путёвку в Катар. Коста-Рика и Новая Зеландия сыграют между собой, а ОАЭ нужно победить Австралию, а потом Перу, чтобы поехать на мундиаль.



Из тех, кто гарантировал себе участие в чемпионате мира, ниже всего аналитики оценили шансы Ганы, Ирана, хозяев — Катара, Марокко, Саудовской Аравии, Туниса и Южной Кореи. На победу любой из этих сборных можно поставить за 250.00. Даже выйти из группы для таких команд будет успехом. Впрочем, катарцы наверняка постараются не повторить участь сборной ЮАР — 2010. Хозяева обычно выступают неплохо.