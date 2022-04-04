«Металлург» — «Трактор», 2-й матч. Илья Воробьёв порадует Боба Хартли

5 апреля состоится второй матч 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех «Трактора» оценён экспертами в 2.76.

Почему «Металлург» обыграет «Трактор» во втором матче серии?

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Трактор» 5 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что 2-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Трактор» Челябинск (05.04.2022)

На 5 апреля в Континентальной хоккейной лиге запланирована одна встреча полуфинальной стадии плей-офф. Противостояние магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора» продолжается. Второй матч пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Магнитогорцы ведут в серии 1-0.

В первом матче, как и полагалось, команды показали хороший темп. Сразу взялись штурмовать ворота друг друга, обменивались острыми атаками. Открыли счёт гости — Виталий Кравцов записал на себя ещё один гол в Кубке Гагарина. Всего у него девять (6+3) очков в 11 встречах плей-офф. Правда, этот гол пришёлся на большинство.

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Хозяева решили увеличить натиск на ворота, и это привело к голу на 20-й минуте первого периода. Далее игра снова выровнялась, но ошибка магнитогорцев в середине второго отрезка при выходе из собственной зоны позволила гостям снова выйти вперёд. И тут надо признать, что ММг снова критично ошибается. Гости были в меньшинстве в этот момент.



Правда, стоит сказать, что «Металлург» эта ситуация лишь раззадорила. Роману Виллу пришлось несладко, выручал он опять достаточно — отразил 37 бросков из 40. Челябинцы, в принципе, позволили нанести по своим воротам много бросков, а сами создавали угрозу для Василия Кошечкина, который отразил 23 броска из 25, реже. И это в целом в духе гостей.

При всём этом подопечные Анвара Гатиятулина в третьем периоде после пропущенной второй шайбы прижались к воротам, будто боялись играть более открыто. Это дало пространство для хозяев, чего им так не хватало. Это и привело к третьему голу. В совокупности матч получился интересным, боевым и насыщенным.

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Впрочем, о нём нужно скорее забыть, ведь второй матч не за горами. Бить тревогу гостям рано, но теперь нужно сыграть быстрее, не давать оппоненту пространства. В первой игре не хватило совсем немного. Алексей Бывальцев — автор второго гола — заявил, что нужно было ещё раньше идти в атаку. Однако с «Магниткой» трудно играть в атаку и оставить свои ворота нетронутыми.



Плюс в четырёх из пяти последних очных игр в Магнитогорске соперники забрасывали по пять шайб. На наш взгляд, во втором матче финальной серии Восточной конференции тоже стоит ждать голов. Тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70. Неплохой коэффициент. Статистка не против, а забивать есть кому. Так что рассмотреть такую ставку можно.



Дело ещё в том, что осторожный и оборонительный хоккей не дал «Трактору» результата. Вполне вероятно, что теперь челябинцы попробуют сыграть более агрессивно в атаке, смелее. Только на выезде они играют хуже, чем «Металлург» дома. Да и в домашних очных встречах ММг выиграл три раза из пяти. Статистика явно не за челябинцами.

Так что вместе с «тотал больше» можно было бы взять итоговую победу хозяев за коэффициент 1.83. Всё же магнитогорцы по праву смотрятся одними из фаворитов текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Даже опытный Боб Хартли — бывший тренер омского «Авангарда» — заявил, что будет болеть за них.

«Металлург» — «Трактор»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 5 апреля 2022 года

Несмотря на ошибку собственного капитана, которая привела к пропущенной шайбе, «Металлург» вырвал победу в первом матче серии с «Трактором». Оборонительная система не принесла челябинцам плодов, ждём от них более агрессивной игры в атаке во второй встрече. Однако у «Магнитки» с результативностью порядок. Очные встречи в Магнитогорске получаются обычно довольно весёлыми. Ждём голов и в этот раз.



Ставка 1: тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.



Ставка 2: итоговая победа «Металлурга» за 1.83.

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