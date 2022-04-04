«Тампа-Бэй» — «Торонто». Никита Кучеров даст фору лучшему снайперу НХЛ

5 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.26, успех «Мэйпл Лифс» идёт за 2.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс» 5 апреля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Торонто» 5 апреля будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.42. Гол в первые 10 минут идёт за 1.59, вероятность серии буллитов оценена в 9.20. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.75.

«Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (05.04.2022)

Пока в КХЛ разгорается полуфинальная стадия плей-офф, в Национальной хоккейной лиге регулярный чемпионат продолжает радовать болельщиков. На 5 апреля запланировано четыре встречи. Не так много, но посмотреть есть на что. Стоит обратить внимание на встречу «Тампы» и «Торонто», которая пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе.

«Тампа-Бэй» сейчас занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 93 очка в 68 матчах. Отставание от лидирующей «Флориды» составляет девять пунктов. В целом последние матчи прошли неплохо, было лишь одно поражение — накануне от «Монреаля» (4:5 Б). Зато до этого добыто четыре победы кряду. В последней встрече Никита Кучеров отметился голом и двумя передачами.

Тем самым форвард прервал семиматчевую безголевую серию. На его счету 43 балла в 33 играх сезона и девять набранных очков в последних четырёх играх. Андрей Василевский в этом сезоне тоже на высоте, после 53 сыгранных матчей имеет 35 побед. Это лучший результат на данный момент среди голкиперов НХЛ. Наставник тоже выделяется — Джон Купер провёл уже 701-й матч в качестве главного тренера.

«Торонто» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции, тоже отставая от лидирующей «Флориды» на девять очков. Последние пять матчей были очень схожи с тем, как они прошли у соперника. Также случилось одно поражение от «Монреаля» (2:4), но следом были четыре победы кряду. Накануне клуб одолел «Филадельфию» (6:3). Остон Мэттьюс отметился голом.

У лидера команды 88 очков и 51 гол после 63 игр. Он лучший снайпер сезона на данный момент. Также форвард забросил 250 шайб за 397 матчей, что является восьмым показателем в истории. Российский форвард Илья Михеев результативными действиями не отметился, зато до этого в матче с «Виннипегом» (7:3) забил гол и отдал две передачи.

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На счету Ильи 22 балла после 39 игр. Есть небольшой прогресс, хотя в первом сезоне он набрал 23 балла в 44 играх. Ещё есть пять игр, чтобы улучшить статистику. Впрочем, самое главное, что россиянин в этом сезоне чувствует себя очень хорошо, получает время. Восстановился после операции. Однако впереди не самый лёгкий соперник — чемпион.

В личных встречах в Тампе выделить фаворита нельзя. Хотя хозяева и выиграли три из пяти последних матчей. Однако одна победа была за пределами основного времени. Плюс во всех пяти играх тотал превысил 4.5 шайбы. Мы бы пошли дальше и рассмотрели тотал больше 6 шайб за 1.72. Звёзд мирового хоккея в составах достаточно.

Обе команды сейчас забивают исправно, много. За последние пять игр на двоих забросили 45 шайб. Исходя из статистики личных встреч, такое тоже можно сказать. Любопытно это противостояние будет ещё и по той причине, что соперники идут рядышком в таблице, победа даст шанс оторваться от конкурента на пару очков. Так что ждём бескомпромиссную борьбу.

«Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз и ставка на матч НХЛ 5 апреля 2022 года

Соперники в последних встречах имеют почти идентичные результаты, выиграли по четыре встречи из пяти. Да и по сезону идут очень уверенно. Плюс в очных встречах играют интересно, нет явного фаворита. Команды укомплектованы прекрасно, баланс сил между атакой и защитой отличный. На исход ставить не рискнём, а вот ждать много голов вполне можно.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.72.

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