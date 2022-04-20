«Эдмонтон» — «Даллас». Коннор Макдэвид заставит Радулова задуматься о возвращении в КХЛ

21 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех «Старз» оценён экспертами в 2.96. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60.

Вячеслав Фетисов оценил шансы Овечкина забить 50 голов в сезоне НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» 21 апреля 2022 года

Букмекеры считают, матч НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.21. Заключить пари на гол в первые 10 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 8.70.

«Эдмонтон» — «Даллас»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (21.04.2022)

В КХЛ уже отгремел первый финальный матч Кубка Гагарина. В ожидании второго и всех остальных можно обратить внимание на Национальную хоккейную лигу, где 21 апреля состоятся четыре встречи. В одной из них на льду стадиона «Роджер Плейс» в Канаде местный «Эдмонтон» примет «Даллас». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

За последние десять матчей в регулярном чемпионате НХЛ «Эдмонтон» потерпел лишь два поражения — от лидирующего в Западной конференции «Колорадо Эвеланш» (1:2, по буллитам) и крепкой «Миннесоты Уайлд», где феерит Кирилл Капризов (1:5). В остальных встречах одержал победы, в том числе над ярким «Сент-Луис Блюз» (6:5 ОТ).

Авторитет, психолог, победитель. Почему Знарок — идеальный тренер для «Ак Барса»?

Автором победной шайбы тогда стал Коннор Макдэвид, которого недавно хвалил легендарный Уэйн Гретцки. Впрочем, есть за что. Нападающий набрал 110 (42+68) очков в 75 играх. Причём у одноклубника — Леона Драйзайтля — за тот же период по системе «гол+пас» 105 очков. Форварды тянут свою команду к успеху.



Благодаря мастерству нападающих, претендующих на звание «Харт Трофи», «Ойлерз» занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции с 94 баллами и, вполне вероятно, примут участие в плей-офф Кубка Стэнли. Позади идут «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз» с 93 и 92 очками соответственно, но у них и матчей сыграно больше.

Единственная очевидная опасность исходит как раз от «Далласа», так как он тоже провёл в текущем розыгрыше НХЛ только 76 игр и набрал за этот период всего на три очка меньше. Накаляет обстановку то, что в последних двух очных встречах «Эдмонтон» потерпел от «Старз» поражения (3:5 и 1:4). Хотя в этот раз история вряд ли повторится.



В последних семи матчах Национальной хоккейной лиги клуб из Далласа одержал лишь три победы — над «Чикаго Блэкхоукс» (6:4), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:0) и «Сан-Хосе Шаркс» (2:1). А поражения потерпел от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 ОТ), «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3), «Миннесоты Уайлд» (2:3 ОТ) и «Ванкувер Кэнакс» (2:6).

Тренер «Колорадо»: Ничушкин умеет в хоккее всё.

Последний случай наиболее интересен, так как до этого разгромных поражений «Старз» себе не позволяли. Той же «Миннесоте» дали отпор и проиграли по большей части из-за настырности оппонента и стечения обстоятельств. А вот в игре с «Ванкувером» подопечные Рика Боунесса выступили хуже. Особенно это касается оборонительной линии, которая с треском провалилась.



Хотя к нападению «Далласа» тоже есть пара вопросов. За последние девять матчей в регулярном чемпионате НХЛ его игроки лишь три раза сумели забросить больше двух шайб за игру. Потому внимания заслуживает и недавняя минимальная победа «Сан-Хосе Шаркс», для которого поражение стало девятым кряду. Две заброшенные шайбы столь сбавившему сопернику — несерьёзно.



Отчасти регресс атаки связан с Александром Радуловым. Благодаря стараниям российского нападающего «Старз» стали финалистами Кубка Стэнли в 2020 году, но затем форвард выбыл на долгий срок из-за серьёзной травмы, и его команда в 2021 году не сумела выйти даже в плей-офф.



Возвращения Тасманского дьявола в строй ждали с нетерпением все, включая главного тренера «Далласа» — Рика Боунесса. Однако после травмы Радулов утратил фирменную дерзость, перестал забивать и отдавать голевые передачи. Сейчас на счету россиянина всего четыре заброшенные шайбы и 17 результативных передач в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ. При показателе полезности «-17».

При таком раскладе весьма вероятно возвращения Радулова в КХЛ. Существует информация, что игроком интересовался «Ак Барс». Хотя о трансфере игрока говорить пока рано. Разумеется, у «Старз» есть и другие нападающие, но статистика говорит сама за себя. В 76 встречах текущего розыгрыша НХЛ команда пропустила больше, чем забила (221-227).



Думаем, можно поставить на победу хозяев в матче за коэффициент 1.69. Гости могут дотянуть до овертайма, как, например, в недавних матчах с «Миннесотой» и «Торонто», но вряд ли сумеют зацепиться за победу. У «Ойлерз» лучше результаты и, соответственно, положение в турнирной таблице.

«Эдмонтон» — «Даллас»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 апреля 2022 года

«Эдмонтон» отлично выступил в последних десяти матчах в регулярном чемпионате НХЛ. В большей части из них блеснули мастерством и порадовали результативностью Макдэвид и Драйзайтль. Думаем, в этот раз нападающие не постесняются забить «Далласу», игроки которого пребывают не в лучшем тонусе. Забивают по собственным меркам мало, вследствие этого часто терпят поражения. Хозяева, на наш взгляд, выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа «Эдмонтона» в матче за коэффициент 1.69.

Бучневичу повторил полувековой рекорд «Сент-Луиса».

Прогноз на матч «Вегас» — «Вашингтон»: Александр Овечкин неудержим.

Кудашов объяснил неудачное выступление «Динамо» в Кубке Гагарина.

Александр Овечкин повторил рекорд Теэму Селянне.