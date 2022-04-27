Чарльз Оливейра – Джастин Гэтжи: бразилец напомнит всем о Хабибе

7 мая пройдёт вечер единоборств UFC 274, в соглавном бою которого действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра будет защищать свой титул в поединке с Джастином Гэтжи. Второй шанс для американца, первый безжалостно отобрал Хабиб Нурмагомедов.



Букмекеры считают, что и во втором поединке Гэтжи не сможет стать чемпионом. Поставить на победу Оливейры можно с коэффициентом 1.57, шансы Джастина оценивают коэффициентом 2.40.

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Бразилец на феноменальной серии

Чарльз Оливейра будет проводить свою вторую защиту титула. Вообще, бразилец сейчас на серии из 10 побед. Причём в восьми случаях он получал приз за лучшее выступление вечера. Последнее поражение случилось ещё в декабре 2017 года от Пола Фелдера. Сам Оливейра признался, что всё дело в психологии, он изменил свой подход.



«У меня был не страх, а предчувствие поражения. Несколько лет назад я ощущал, что могу проиграть. Не во время боя, а в последнюю неделю перед ним. Думал, что будет, если я проиграю. Но я научился подавлять это чувство. Теперь я об этом не задумываюсь», — подчеркнул бразилец.



После этого Оливейра только побеждает. В последних трёх своих боях он решением победил Тони Фергюсона, нокаутировал Майкла Чендлера и сабмишеном разобрался с Дастином Порье. В бою с Гэтжи у него будет большое преимущество в размахе, и, вероятно, бразилец этим воспользуется.

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Наверняка этот бой напомнит поединок Хабиба с Гэтжи. Россиянин тогда не стал бегать от соперника, отвечал ударом на удар, чем потряс соперника. Ну а когда Джастин оказался в партере, всё стало ясно. Нечто подобное постарается исполнить и Оливейра. Он не испугается рубки и примет условия Гэтжи. При этом джеб бразильца станет проблемой для Джастина. Ну а когда американец выдохнется, настанет время партера.

Гэтжи нечего противопоставить?

Нет, так говорить нельзя. Джастин всё-таки сильный ударник и постарается срубить Оливейру. На всё про всё у него будет два, ну, может быть, три раунда. Дальше поддерживать темп будет нереально, и это приведёт к партеру, где у Гэтжи шансов не будет.

Лоу-кики и апперкоты – хорошее оружие Джастина. Он наверняка может свалить Оливейру. Но свалить здесь мало, нужно будет ещё и добить. С этим могут возникнуть проблемы, действовать будет нужно быстро и чётко. Пока Джастин не убедил на 100%, что у него получится.



Что касается партера, то Гэтжи работает с Тревором Уиттманом, который также тренирует и Камару Усмана. По словам Уиттмана, на тренировках Джастин очень неплох в борьбе. Но тренировки тренировками, а в бою пока этого умения американец не показал. И есть сомнения, что это случится в поединке с Оливейрой.



В общем и целом, бразилец, конечно, фаворит. Но когда имеешь дело с ударником класса Гэтжи, никогда нельзя быть уверенным на 100% в победе. Удачных ставок!

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