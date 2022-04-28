«Страсбург» — «ПСЖ». Лионель Месси сделал всё, что мог

29 апреля состоится матч 35-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех «Страсбурга» оценен экспертами в 3.38. Ставки на ничью принимаются за 3.76.

Почему «ПСЖ» не сможет обыграть «Страсбург» в чемпионате Франции?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ» 29 апреля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Страсбург» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Франции «Страсбург» — «ПСЖ» (29.04.2022)

Сыграв в матче последнего тура чемпионата Франции вничью с «Лансом» (1:1), «ПСЖ» в очередной раз стал чемпионом. Однако встреча запомнилась другим событием. Многие болельщики задолго до финального свистка покинули стадион и отказались праздновать успех вместе с командой. Неужели ей придётся доигрывать сезон при пустых трибунах?

Причина недовольства фанатов кроется в политике руководства «ПСЖ», которое пригласило в клуб именитых игроков — Неймара, Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Трансферы можно назвать неудачным, так как футболисты представляли, скорее, свои интересы, нежели выступали с душой за команду.

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Статистика и поведение игроков во всех официальных соревнованиях за красно-синих говорит о многом. Бразилец принял участие лишь в 25 играх, где записал на свой счёт 11 голов и семь голевых передач. Звёздный аргентинец провёл 30 матчей, в которых забил девять голов и отдал 13 голевых передач. А испанец поучаствовал только в 10 встречах, где отметился двумя голами.



Пожалуй, именно из-за пассивности Месси, Неймара и других игроков команда из Парижа не преуспела в Кубке Франции и Лиге чемпионов. Болельщиков такой расклад, естественно, не устроил. По итогу они обрушились с критикой на аргентинца и бразильца. Особенно досталось второму.

Единственный футболист, которым фанаты «ПСЖ» без устали восхищаются — Килиан Мбаппе. За 31 встречу в Лиге 1 француз забил 22 гола и отдал 14 голевых передач, а также в восьми матчах Лиги чемпионов записал на свой счёт шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Вот только летом нападающий думает покинуть клуб.



«Страсбург» не имеет в своём распоряжении таких звёзд, но при этом демонстрирует характер и подпитывается поддержкой болельщиков. Прошлый сезон ему удалось завершить лишь на 15-й строчке, с небольшим отрывом от зоны вылета. В текущем розыгрыше Лиги 1 успехи намного значимее: шестая позиция с 56 очками.

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Пока что клуб из одноимённого города сохраняет шансы принять участие в следующем розыгрыше еврокубков. Выше в турнирной таблице чемпионата Франции располагаются «Ницца», «Монако» и «Ренн». Компания серьёзная, но отставание от первого конкурента составляет всего одно очко, от двух других — по три очка.



Несмотря на то что до конца текущего розыгрыша Лиги 1 осталось всего четыре тура, «Страсбург» ещё не выключился из борьбы за топ-3. Более того, в последних 12 матчах в чемпионате Франции он потерпел лишь одно поражение — от «Лилля» (0:1). Причём пропустили под самый занавес встречи.



Также подопечные Жюльена Стефана за этот период шесть раз сыграли вничью и одержали пять побед, в том числе над «Монако» (1:0) и «Ренном» (2:1). Стоит заметить, что невероятно результативная линия атаки красно-чёрных ничего не сумела противопоставить надёжной обороне «Страсбурга». Наверняка и у парижан возникнут трудности.

В последней очной встрече они одержали уверенную победу — 4:2. Но в грядущем матче, который состоится на «Стад де ла Мено», в их успех верится с трудом. Дело в том, что красно-синие имеют не лучшую по собственным меркам статистику выездных игр: за 17 матчей добыли девять побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели столько же поражений.



А «Страсбург» за тот же период на домашнем стадионе потерпел лишь три поражения, четыре раза сыграл вничью и одержал 10 побед. Его футболисты забили 32 мяча, а пропустили только 15. Думаем, можно взять 1Х за коэффициент 1.76. В данном случае не последнюю роль играют поддержка болельщиков и мотивация.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Страсбург» — «ПСЖ» 29 апреля 2022 года

«Страсбург» добыл хорошие результаты в последних встречах в Лиге 1. При этом порадовал надёжностью обороны и характером. Коллектив нацелен на участие в еврокубках, а потому ещё не утратил мотивацию, в отличие от «ПСЖ». Парижане уже стали чемпионами и конфликтуют с фанатами. Складывается впечатление, что их звёздные игроки ленятся и небезразлично относятся только к индивидуальным достижениям. Как бы там ни было, думается, хозяева как минимум не проиграют.



Ставка: «Страсбург» не проиграет за коэффициент 1.76.

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