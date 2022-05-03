Тони Фергюсон — Майкл Чендлер: карьера Эль Кукуя может закончиться

В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (США) пройдёт вечер единоборств UFC 274. В одном из его боёв бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон сразится с трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером. Начало боя – не ранее 6:00 мск.
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Букмекеры считают фаворитом боя Майкла Чендлера. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.35. Шансы Фергюсона оценили коэффициентом 3.40. Кто же победит?
Эль Кукуй уходит на покой?
Надо сказать, что оба бойца подходят к очному поединку на серии поражений. Чендлер проиграл два последних боя, а Фергюсон – три. При этом ситуация Тони куда плачевнее. Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш не оставили ему шансов, а последняя победа Эль Кукуя была над Дональдом Серроне, который в последние годы был откровенным мешком.
Возраст берёт своё, а ещё у Фергюсона проблемы с психологией. Они могут выйти на первый план сейчас, ведь четвёртое поражение кряду может стать для Эль Кукуя последним. Если же говорить непосредственно о бойцовских причинах, то здесь проблемой станет защита, а точнее, её отсутствие.
Что до Майкла Чендлера, то он проиграл тем же Оливейре и Гэтжи, но эти бои были куда более близкими, чем у Фергюсона. Майкл – настоящий берсерк, не любит защищаться, не самый выносливый, но способный уничтожить любого соперника за считаные секунды. Тактики и интеллекта в его боях не так много, зато агрессии и напора – хоть отбавляй. Именно этого и стоит опасаться Фергюсону, в последних своих боях Тони откровенно плыл, сталкиваясь с напором соперников.
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Разумеется, Майкл сразу начнёт прессовать Эль Кукуя, постарается потрясти его, а затем добить. Партера Чендлер не очень боится, ему всё равно, где бить соперника. Всё будет упираться во время: если Тони продержится пару раундов, его шансы станут осязаемыми.
Хотя, конечно, сейчас Эль Кукуй уже далеко не тот в борьбе, каким был несколько лет назад. Ушли сила и скорость реакции, движения уже не успевают за мыслью. Да, конечно, Чендлер не дружит с выносливостью, но и Фергюсон уже совсем не тот. Шанс Тони в том, чтобы измотать соперника, а затем закончить дело в партере.
Это не видится невероятным, но в таком развитии боя присутствует слишком много «если». Если Тони справится со своими психологическими проблемами, если выстоит в первые минуты, если окажется максимально готов, если он будет на хорошем уровне выносливости.
3.40 – неплохой коэффициент, возможно, стоит рискнуть и взять его, но, кажется, предматчевый расклад он отражает достаточно. Чендлер – фаворит боя и если он не сглупит, то должен победить.
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