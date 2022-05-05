«Урал» — «Спартак»: Паоло Ваноли не выиграет второй матч подряд в РПЛ

7 мая в 28-м туре РПЛ «Урал» примет «Спартак». Екатеринбуржцы немного оторвались от зоны прямого вылета, а спартаковцы уже точно не опустятся ниже 15-го места. Вероятно, красно-белых не будет и в стыковых матчах, но оказаться там теоретическая возможность ещё есть. А вот в случае победы «Спартаку» точно ничего не будет угрожать.

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Букмекеры считают красно-белых фаворитами матча, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.02. Шансы «Урала» оценили котировкой 3.45. Также за 3.45 предлагают поставить на ничью.



Эксперты считают, что матч не будет результативным. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола можно за 1.75, а ТБ 2.5 идёт за 2.10. Поставить на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.77, а на обратный исход принимаются ставки с коэффициентом 2.05.

Будет ли «Спартак» беречь силы?

Москвичи откровенно доигрывают сезон РПЛ, сделав ставку на Кубок России. Там у «Спартака» уже полуфинал, в соперниках главное открытие этой весны в ФНЛ – красноярский «Енисей». Шапкозакидательских настроений быть не должно, красноярцы убрали со своего пути «Локомотив» и «Рубин» с общим счётом 7:0. Так вот, матч с «Енисеем» у «Спартака» через 3 дня после «Урала». Важный момент, какая-то оглядка будет наверняка.



В своём последнем матче на сегодня команда Паоло Ваноли обыграла «Крылья Советов». Москвичи были ужасны в первом тайме и очень неплохи после перерыва. Две победы подряд в РПЛ – такого у Ваноли ещё не было. Заманчиво. Тем более что это решит все вопросы по сохранению прописки в РПЛ.

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«Урал» же эту весну проводил ни шатко ни валко. Где-то были и неплохие выступления, как в матче с ЦСКА (если бы не пенальти на последних секундах, то была бы и победа), где-то были провалы. Но в двух последних турах команда Игоря Шалимова одержала две ключевые победы. Сначала победили конкурента — «Уфу» — 2:1, а затем остановили московское «Динамо» (3:2).

Прямо сейчас у «Урала» 27 очков и 14-е место. От зоны прямого вылета отрыв уже 4 очка, за 3 тура до конца это много. Ну и всего 2 очка до 12-й строчки, которая избавит даже от стыковых матчей. Прямо скажем, есть за что бороться.

На что здесь ставить? Во-первых, имеет смысл рассмотреть вариант с непроигрышем «Урала». Домашние трибуны, важность предстоящего матча, шансы избежать даже стыков, наконец, хорошая форма команды – всё это факторы за хозяев поля. В то же время «Спартак» нестабилен, а держать в голове красно-белые будут матч с «Енисеем», до него всего ничего. Поставить на то, что «Урал» не проиграет, можно за 1.75.



Логичным будет и поставить на то, что обе команды забьют. Ни те ни другие не отличаются надёжной игрой в обороне. «Спартак» заберёт мяч, а «Урал» будет быстро контратаковать. На то, что обе команды смогут отличиться, дают коэффициент 1.77. Обратный исход идёт за 2.05.



Если же говорить об исходе, то наиболее логичной видится ничья. Коэффициент 3.45 тоже очень неплох. Вполне возможно, что хозяевам просто не хватит сил и мастерства дожать «Спартак», ну а красно-белые будут больше стараться избежать травм и дисквалификаций. Ведь Паоло Ваноли очень нужен Кубок России, слухи об увольнении тренера уже появились и становятся всё более настойчивыми.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо» с коэффициентом 3.32.

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