ЧМХ-2022: без России будет скучно, а финны повторят олимпийский успех

13 мая в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею — 2022. Правда, для российских болельщиков в этом сезоне он будет далеко не так интересен, ведь нашей команды на турнире не будет. Как и сборной Беларуси. Лёгкая прогулка для Канады? С этим поспорит как минимум сборная Финляндии. Рассказываем о том, чего ждать от первенства мира.

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Формула ЧМХ-2022 и состав групп

Чемпионат мира по хоккею — 2022 пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая. Матчи примут два города – Хельсинки и Тампере.

Формула турнира традиционная: 16 команд разделили на 2 группы, которые сыграют в один круг. По 4 лучших команды из каждой группы пройдут в 1/4 финала, худшие команды каждой группы покинут элиту.

Как вы наверняка знаете, сборные России и Беларуси в этом году на чемпионате мира не сыграют из-за украинских событий. Их места заняли Австрия и Франция. Как это скажется на турнире? С одной стороны, одно место в четвертьфинале стало вакантным для середняка. Всё-таки ещё до начала любого из последних турниров можно было назвать минимум 6 участников игр на вылет. Сейчас предсказуемости стало чуть меньше.

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С другой стороны, сборную России так просто не заменить. Как бы ни критиковали нашу команду, по своему уровню это одна из сильнейших сборных мира. А значит, общая планка соревнований неизбежно снизится. Вырастет расслоение между лидерами и аутсайдерами. Конечно, снизится и коммерческая привлекательность чемпионата.



В группе А сыграют действующий чемпион мира – сборная Канады, а также Германия, Швейцария, Словакия, Дания, Казахстан, Франция и Италия. Группа B выглядит поинтереснее, здесь сыграют Финляндия, США, Чехия, Швеция, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.

На кого ставить на ЧМ-2022 по хоккею?

Сборная Канады – действующий чемпион мира. «Кленовые листья» собрали очень неплохой состав. В нападении выделяются Пьер-Люк Дюбуа и Мэтью Барзал, в обороне Тома Шабо. А ведь по ходу турнира Канаду наверняка усилят хоккеисты из клубов, вылетевших из Кубка Стэнли. Главная проблема – вратари. Бригада из Криса Дриджера, Логана Томпсона и Мэтта Томкинса 100%-го доверия не внушает. Впрочем, для них это неплохой шанс проявить себя. А пока букмекеры осторожно оценивают шансы Канады, поставить на то, что «кленовые» защитят титул, можно с коэффициентом 3.65.



Главными фаворитами аналитики видят хозяев – Финляндию. На олимпийских чемпионов можно сделать ставку за 3.50. И они готовы повторить свой пекинский успех. Ну а трибуны должны помочь им в этом. У Суоми системный подход, Юкка Ялонен работает давно и убедительно. Ну и состав у финнов внушительный. К тому же они уже успели получить усиление. «Нэшвилл» Микаэля Гранлунда проиграл в Кубке Стэнли в четырёх матчах, и форвард уже спешит на Родину, чтобы помочь команде.

В числе фаворитов неожиданно оказалась и Чехия. Этой команды на подиуме мы не видели уже 10 лет, но в этом году команда настроена решительно. Из НХЛ уже приехали 7 хоккеистов во главе с Петром Враной и Томашем Гертлом. Поставить на Чехию можно за 5.10.

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Шансы Швеции оценивают коэффициентом 5.70. Да, команда провалилась на прошлогоднем турнире, не выйдя из группы, но сейчас ЧМ проходит почти дома. Да и из НХЛ подъехал внушительный десант. Особенно укрепилась оборона: вратарь Магнус Хелльберг, защитники Расмус Далин, Оливер Экман-Ларссон, Эрик Густафссон и Адам Ларссон. Сбрасывать «Тре Крунур» со счетов никак нельзя.



А вот сборная США собрать сильный состав на турнир не смогла. Много молодёжи, игроки 3-4-го звеньев не самых сильных клубов НХЛ. Кажется, задачей максимум для этой команды станет попадание в плей-офф. Коэффициент на победу – 13.00. Больше шансов отдают даже Швейцарии (10.00), хотя чему мы удивляемся? У швейцарцев опытный сыгранный состав, да и успехи в последние годы имеются очень даже неплохие.



Конечно, смотреть на турнир без сборной России будет немного грустно. Но чемпионат мира есть чемпионат мира. Удачных ставок!

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