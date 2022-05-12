«Сент-Луис» — «Миннесота», 6-й матч. Кирилл Капризов — всё? Тарасенко своего не упустит

13 мая состоится шестой матч серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.57, а успех «Блюз» оценивается аналитиками в 2.49.

Кирилл Капризов обратился к партнёрам по «Миннесоте» после разгромного поражения.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд» 13 мая 2022 года

Букмекеры уверены, что шестой матч первого раунда плей-офф НХЛ «Сент-Луис» — «Миннесота» 13 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.37. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

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На 13 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи первого раунда плей-офф. Мы бы уделили особое внимание шестому матчу серии «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд». Игра пройдёт на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе. «Миннесота» после пяти встреч уступает со счётом 2-3, хотя есть ещё шанс всё исправить.

Прошлые две встречи серии «Миннесота» проиграла с одинаковым счётом — 2:5. При этом в последней до начала третьей двадцатиминутки счёт был равный — 2:2. Своё слово сказал Владимир Тарасенко, забросивший в ворота «Уайлд» три безответные шайбы. Павел Бучневич отметился двумя передачами, Иван Барбашёв — одним ассистом. В целом весьма неплохо сыграли «блюзмены».

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В стане «Миннесоты» отметился дублем Кирилл Капризов, у него восемь баллов в пяти встречах. Семь из них — заброшенные шайбы. Россиянин установил рекорд клуба по количеству голов в одной серии плей-офф НХЛ. Жаль, что это не сильно помогло в двух последних играх, но статистика отменная. До этого «Миннесота» дважды огорчила «Сент-Луис».

Однако сейчас серия подбирается к своему пику. Шестой матч для «Уайлд» может оказаться последним в этом сезоне, но также может дать шанс всё исправить и дойти до седьмого. Предпосылки к этому есть, так как в этой паре фаворита выделить весьма трудно. По два матча соперники друг у друга забрали и уступать дальше не планируют.

Плюс в очных встречах в Сент-Луисе статистика неоднозначная. У хозяев за последние пять игр четыре победы, пусть и две из них — за пределами основного времени. Так что говорить о явном преимуществе гостей тут не стоит. А в текущем плей-офф в двух домашних встречах статистика разделилась поровну. В то же время шестой матч вряд ли будет простым и для хозяев.

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Шансов у «Блюз» на выход сейчас, разумеется, больше, мотивация завершить серию серьёзная. «Миннесота» же с этим не совсем согласна. Есть небольшие проблемы с обороной у «дикарей», и в атаке последние две встречи как-то без огонька. Однако в целом, как мы помним из регулярки, команда боевая. Плюс есть кому вести за собой. Кирилл Капризов старается.

Да и с мотивацией проблем особых тоже не должно возникнуть. Седьмой матч серии может пройти в Сент-Поле, где родные стены помогают. Так что сейчас нужно постараться вернуться в серию. Конечно, по глубине и мастерству состава «Уайлд» чуть проигрывают «Блюз», где в том числе есть «русская пятёрка». Хотя в серии явного превосходства не было видно.

И всё же мы бы сейчас рассмотрели ставку «1Х + тотал больше 3.5 шайбы» за 1.76. «Сент-Луис» играет на своём льду, мотивация закончить серию наверняка не ниже мотивации «Миннесоты» сравнять счёт. Думается, 60 минут для выявления победителя легко может и не хватить. Борьба наверняка будет серьёзная.

Однако чуть предпочтительнее выглядят всё же хозяева. Статистика очных встреч совершенно не против, да и Владимир Тарасенко в последнее время разыгрался. Много пользы приносит команде. Да, у «Уайлд» есть Капризов, но Владимиру помогают одноклубники. А Кириллу, как бы ни призывал к этому Дин Эвасон, пока не особо. Это может стать ключевым в исходе серии.

«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз и ставка на 6-й матч плей-офф НХЛ 13 мая 2022 года

«Блюз» в шаге от второго раунда плей-офф, но «Миннесота» будет стараться исправиться. Силы есть, да и соперники играют весьма схоже. Думается, борьбы будет много, шестой матч легко может закончиться за пределами основного времени. И всё же мы бы отдали предпочтение хозяевам, которые дома играют здорово. Думается, в основное время как минимум не проиграют. И снова ждём голевой матч.

Ставка: «Сент-Луис» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.76.

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