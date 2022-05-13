«Сочи» — «Нижний Новгород», ЧМХ-2022 и другие события. Что смотреть 13 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 13 мая.

Прогноз на матч «Сочи» — «Нижний Новгород» с коэффициентом 4.50.

На что ставить в футболе 13 мая

Сегодня в футболе пустовато, разве что в РПЛ играют «Сочи» и «Нижний Новгород». Сочинцы ведут борьбу за 2-е место и могут обойти «Динамо». Нижегородцы же отчаянно стараются избежать стыковых матчей, это будет огромным успехом для команды Александра Кержакова. Ведь перед началом сезона именно «Нижний» считался главным претендентом на вылет.

На что ставить в хоккее 13 мая

Стартует чемпионат мира по хоккею. К сожалению, без сборной России. Но посмотреть будет на что. В первый день турнира США сыграет с Латвией, Франция – со Словакией, Канада начнёт защиту титула с матча с Германией, а Финляндия сразится с Норвегией.

ЧМ по хоккею — 2022: расписание на 13 мая, где покажут.

В НХЛ Александр Овечкин и «Вашингтон» в шаге от вылета – счёт в серии с «Флоридой» 2-3. В ночь на субботу шестой матч. Могут вылететь и Игорь Шестёркин с Артемием Панариным, у «Рейнджерс» те же 2-3 в серии с «Питтсбургом». Ну а «Калгари» выигрывает 3-2 у «Далласа».

На что ещё ставить 13 мая

В НБА в ночь на субботу может наступить развязка в двух сериях второго раунда. «Милуоки» украл у «Бостона» победу в пятой игре и может закрыть серию дома. «Мемфис» даже без Джа Моранта разгромил «Голден Стэйт» в пятой игре, но теперь нужно на заказ выиграть на выезде.

В Единой лиге ВТБ УНИКС обидно уступил «Зениту» в третьем матче серии и теперь проигрывает 1-2. Сегодня четвёртая игра.

На теннисном турнире в Риме четвертьфиналы. Увы, без россиян. Выделяем матчи Стефаноса Циципаса и Янника Синнера, а также встречу Новака Джоковича с Феликсом Оже-Альяссимом.

Уткин высмеял тщеславие «Зенита»: им нужен чемпионский коридор длиной в трассу.

Ягудин заявил, что американские фигуристы не смогут обыграть сборную России.

Ваноли рассказал, почему считает стадион «Лужники» счастливым.