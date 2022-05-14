«Локомотив» — «Динамо», «Челси» — «Ливерпуль» и другие события. Что смотреть 14 мая

Весна вступила в свою завершающую фазу, а вместе с ней и сезон в игровых видах спорта. Клубный футбол, хоккей и баскетбол сейчас на самом интересном отрезке. Набирает обороты теннисный сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 14 мая.

На что ставить в футболе 14 мая

В РПЛ сегодня четыре матча. Главный – встреча «Локомотива» и «Динамо». Бело-голубые после осечки «Сочи» могут оторваться в борьбе за второе место, но и железнодорожники явно не собираются уступать.



«Уфа» и «Арсенал» сыграют матч смерти. Проигравший точно покинет элиту. Ничья, вероятно, не оставит шансов ни тем ни другим. «Ростов» встретится с «Химками», а «Ахмат» — с «Крыльями».



В Англии финал Кубка. «Челси» против «Ливерпуля». Недавно эти же клубы разыгрывали Кубок лиги, в серии пенальти удача улыбнулась команде Юргена Клоппа. Сможет ли Томас Тухель взять реванш?



В Германии последний тур. Интриг практически нет, разве что «Фрайбург» ещё может попытаться обойти «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско в борьбе за место в Лиге чемпионов. Но для этого нужно победить «Байер» и чтобы конкурент уступил вылетающей «Арминии».



Один матч в Испании, «Эспаньол» – «Валенсия», четыре – в Италии, но без громких вывесок. В Лиге 1 предпоследний тур, «Монако» Александра Головина дома примет «Брест».

На что ставить в хоккее 14 мая

Чемпионат мира по хоккею набирает обороты. Сегодня сразу 6 игр. Начнётся день матчами Дания – Казахстан и Швеция – Австрия. Затем Чехия встретится с Великобританией, а Швейцария – с Италией. Наконец в вечерней программе матчи Латвия – Финляндия и Словакия – Германия.



В НХЛ ещё до полуночи начнётся решающий, седьмой матч серии «Каролина» — «Бостон». А уже в ночь на воскресенье ещё две развязки в сериях. «Торонто» примет «Тампу», а «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес».

На что ещё ставить 14 мая

В НБА в ночь на субботу может наступить развязка в двух сериях второго раунда. «Милуоки» украл у «Бостона» победу в пятой игре и может закрыть серию дома. «Мемфис» даже без Джа Моранта разгромил «Голден Стэйт» в пятой игре, но теперь нужно на заказ выиграть на выезде.



В Единой лиге ВТБ УНИКС обидно уступил «Зениту» в третьем матче серии и теперь проигрывает 1-2. Сегодня четвёртая игра.



На теннисном турнире в Риме полуфиналы. Стефанос Циципас сыграет с Александром Зверевым, а Новак Джокович – с Каспером Руудом. В женской части соревнований до полуфинала добралась Дарья Касаткина, россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.