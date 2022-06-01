Италия — Аргентина, Шотландия — Украина и другие события. Что смотреть 1 июня

Финалиссима, стыковой матч ЧМ-2022 и не забудем о наших на «Ролан Гаррос».

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато начинаются матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе. Но спорта всё равно достаточно. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 1 июня.

Тренер сборной Украины назвал матч с Шотландией главным в карьере.

На что ставить в футболе 1 июня

Стартует сезон сборных, да как стартует! Сегодня первая в история Финалиссима. Это Суперкубок для сборных команд. Чемпион Европы – Италия – сыграет с сильнейшей командой Южной Америки – Аргентиной. И всё это на стадионе «Уэмбли». Потрясающее зрелище!



Может быть, менее крутой по уровню футбола, но точно не менее важный матч пройдёт в Глазго. За выход в финал стыковых матчей ЧМ-2022 сразятся Шотландия и Украина. Проигравший расстанется с мечтой о мундиале, победителя же уже ждут Гарет Бэйл и компания – сборная Уэльса.

Британский журналист дал прогноз с коэффициентом 11.0 на матч Италия — Аргентина.

Стартует и Лига наций, здесь сборная Польши как раз сыграет с Уэльсом.

На что ставить в хоккее 1 июня

В ночь на четверг мы увидим старт второй полуфинальной серии Кубка Стэнли. «Тампа» заждалась соперника, и этим соперником оказался «Рейнджерс».

Игорь Шестёркин, Артемий Панарин и компания вытащили серию с «Каролиной» 4-3. Посмотрим, что будет превалировать в первом матче: свежесть «молний» или игровой тонус «рейнджеров».

На что ещё ставить 1 июня

На «Ролан Гаррос» продолжаются четвертьфиналы. Сегодня болеем за Андрея Рублёва, россиянин встретится с Марином Чиличем. Хорват победил Даниила Медведева, будем надеяться, Рублёв отомстит за товарища. В другом четвертьфинале Каспер Рууд сразится с Хольгером Руне.



У женщин и вовсе российский четвертьфинал: Дарья Касаткина против Вероники Кудерметовой! С одной стороны, жаль, что кому-то придётся завершить выступления, с другой – одна россиянка гарантированно будет в полуфинале. В другом матче дня встретятся Ига Свёнтек и Джессика Пегула.

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