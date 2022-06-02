Испания — Португалия, Свёнтек — Касаткина и другие события. Что смотреть 2 июня

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато начинаются матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 2 июня.

Почему Криштиану Роналду не справится с Испанией.

На что ставить в футболе 2 июня

Лига наций стартовала вчера матчем Польши и Уэльса, а сегодня первый большой соревновательный день. Главный матч – встреча Испании и Португалии, противостояние географических соседей. Кроме того, в дивизионе А Чехия примет Швейцарию.

В дивизионе B Израиль сыграет с Исландией, Сербия – с Норвегией, а Словения сразится со Швецией. В лиге С четыре встречи: Болгария – Северная Македония, Грузия – Гибралтар, Кипр – Косово и Северная Ирландия – Греция. Наконец в самом слабом дивизионе сыграют Сан-Марино и Эстония.

Зеленский обратился к сборной Украины после победы над Шотландией.

Пройдёт сегодня и ряд товарищеских матчей, в частности, сборная Бразилии встретится с Южной Кореей.

На что ставить в хоккее 2 июня

В НХЛ второй матч серии «Колорадо» — «Эдмонтон». В первом матче команды выдали голевую феерию, «лавины» победили 8:6. Посмотрим, что принесёт нам игра под номером 2.

На что ещё ставить 2 июня

На «Ролан Гаррос» женские полуфиналы. Для нас, конечно, главный матч – это встреча Дарьи Касаткиной с Игой Свёнтек. Теннисистка из Польши – явный фаворит. 33 победы подряд! А ещё у нее было куда больше времени на отдых. Но будем болеть за Дарью! Во втором полуфинале сыграют Мартина Тревизан и Кори Гауфф.

В Единой лиге ВТБ шестой матч финальной серии. Пока ЦСКА выигрывает 3-2, но «Зенит» шестой матч проводит на своей площадке.

Месси выиграл второй трофей за 13 месяцев со сборной Аргентины.

Капризов: в США журналисты сильно не достают, ведь я плохо знаю английский.

Зинченко обратился к партнёрам по сборной Украины перед игрой с Уэльсом.

Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Уэльс в решающем матче.