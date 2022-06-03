Бельгия — Нидерланды, Франция — Дания и другие события. Что смотреть 3 июня

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато начинаются матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 3 июня.

Карпин с использованием ругательств отверг слухи об интересе «Динамо».

На что ставить в футболе 3 июня

В Лиге наций очередной соревновательный день. В сильнейшем дивизионе сыграют соседи – Бельгия и Нидерланды. Думается, матч будет очень интересным, даже несмотря на то, что Кевин Де Брёйне раскритиковал турнир и назвал его «неважным».



Франция сыграет с Данией – и это репетиция игры ЧМ-2022, эти команды попали в одну группу. А ещё в лиге А Хорватия примет Австрию.

Кавазашвили: не понимаю, почему стоимость Максименко так сильно упала.

Лига B сегодня отдыхает, а вот в низших лигах игры есть. В дивизионе С Казахстан сыграет с Азербайджаном, а Беларусь – со Словакией. В лиге D Латвия примет Андорру, а Лихтенштейн – Молдавию.



Пара интересных товарищеских матчей тоже пройдёт сегодня. Эквадор принимает Нигерию, а Мексика – Уругвай.

На что ставить в хоккее 3 июня

В НХЛ второй матч серии «Рейнджерс» — «Тампа». В первом матче нью-йоркцы просто размазали «молний», но сейчас Василевский, Кучеров и компания должны поймать игровой тонус после недельной паузы. В этой серии всё самое интересное впереди.

На что ещё ставить 3 июня

На «Ролан Гаррос» мужские полуфиналы. В первом сразятся Александр Зверев и Рафаэль Надаль. Оба не были фаворитами в своих четвертьфиналах, но победили. Зверев зачехлил фаворита букмекеров Карлоса Алькараса, а Надаль выиграл у Новака Джоковича.



Во втором полуфинале сыграют Каспер Рууд и Марин Чилич. Хорват стал настоящим кошмаром для россиян, последовательно победив Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Но дальше на пути представитель Норвегии.

Быков назвал возвращение Радулова в КХЛ хорошим рекламным шагом.

Американский журналист Руссо посоветовал «Миннесоте» обменять Куликова.

Агаларов признался, что увидел селфи Лисаковича после гола только по телевизору.