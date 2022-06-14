Германия — Италия, Польша — Бельгия и другие матчи. Что смотреть 14 июня

Лето пришло! Клубный футбол ушёл в отпуск, зато идут матчи сборных. Завершается сезон в хоккее и баскетболе, а в теннисе сезон в самом разгаре. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 14 июня.
Криштиану Роналду трогательно обратился к покинувшему «Реал» Марсело.
На что ставить в футболе 14 июня
Завершается июньский марафон Лиги наций. В элитном дивизионе центральный матч Германия – Италия. Немцы пока не блещут, а вот итальянцы в обновлённом составе смотрятся очень даже неплохо. Кроме того, в этой группе Англия примет Венгрию: команде Саутгейта очень хочется взять реванш за выездное поражение. Да и турнирная ситуация обязывает!
Нидерланды сыграют с Уэльсом. На выезде «оранжевые» устроили драму: на 90-й минуте позволили сопернику счёт сравнять, но компенсированного времени им хватило, чтобы всё-таки вырвать победу. В параллельной игре Польша примет Бельгию: Левандовски и компания попробуют отомстить за выездные 1:6.
В Лиге B Украина встретится с Ирландией, а Армения – с Шотландией. Босния и Герцеговина сыграет со сборной Финляндии, а Румыния — с Черногорией. В Лиге С пройдут матчи Люксембург – Фареры и Турция – Литва. Наконец, в слабейшем дивизионе Молдова сразится с Андоррой, а Лихтенштейн – с Латвией.
Прогноз с коэффициентом 6.50 на матч Германия — Италия.
Сегодня узнаем имя последнего участника ЧМ-2022. Австралия накануне забрала предпоследний билет, а за 32-ю путёвку сразятся команды Коста-Рики и Новой Зеландии.
На что ставить в хоккее 14 июня
В НХЛ в ночь на среду стартует финал Кубка Стэнли! Отдохнувший «Колорадо» против «Тампы», которая физически должна быть менее свежей, зато в игровом тонусе. Кто заберёт первую игру?
На что ещё ставить 14 июня
В теннисе в разгаре травяная часть сезона. Сегодня на турнире в немецком Галле между собой сыграют два россиянина: Аслан Карацев и Карен Хачанов.
В Берлине играют сразу несколько россиянок. Людмила Самсонова встретится с Тамарой Зиданшек, а Анна Калинская – с Ализе Корне. Екатерине Александровой будет противостоять Марина Заневская, а Веронике Кудерметовой выпало играть с Ариной Соболенко
Почему сборная Украины не отдаст первое место в Лиге наций.
Лахиялов: Федун дал пощёчину российским тренерам.
Определился 31 из 32 участников ЧМ-2022 по футболу.
Спиридонов заступился за новичка «Спартака» Рыбуса и оскорбил граждан Польши.
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