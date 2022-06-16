«Колорадо» — «Тампа-Бэй», 2-й матч. Ничушкин красавец, но 2-0 с чемпионом — слишком жирно

19 июня состоится второй матч финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» – «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи – в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз на игру, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Колорадо» можно с коэффициентом 1.72, успех «Тампы» оценивается в букмекерских конторах в 2.12.

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Коэффициенты букмекеров на 2-й матч финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 19 июня 2022 года

Букмекеры считают, что второй матч финала плей-офф НХЛ «Колорадо» – «Тампа-Бэй» порадует результативностью: тотал больше 5.5 шайбы оценивается в 1.69, а на тотал меньше 5.5 шайбы дают 2.18. Поставить на гол в первые восемь минут матча можно с коэффициентом 1.83. На ничью в основное время в букмекерских конторах предлагают заключить пари за 4.30.

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В воскресенье на «Болл-Арене» в Денвере состоится второй матч финала плей-офф НХЛ, в котором «Колорадо» постарается добыть максимальное преимущество после победы в четверг (4:3). Однако у «Тампы» свои планы. Команда Джона Купера регулярно проваливается на старте, но всегда разгоняется после поражений в текущем плей-офф. Стоит ждать правильной реакции от чемпиона.

Перед началом первого матча серии все предрекали серьёзное испытание для «Колорадо», который до сих пор не сталкивался с соперником такого уровня в обороне. Впрочем, тогда приходилось отмечать, что и «Тампа» пока не противостояла столь яркой и организованной атаке. В четверг мы увидели именно тех «лавин», сметающих всех со своего пути уже в дебюте.

«Эвеланш» переиграли соперника буквально в каждой атакующей категории статистики. Они заметно были лучше по броскам (38 против 23), создали почти вдвое больше опасных моментов и по ожидаемым голам должны были выигрывать с отрывом минимум в две шайбы. При этом Ландеског забивал буквально из ничего, а Маккиннон спокойно переигрывал оборону «молний», пусть и отметился лишь ассистом.

Шикарно сыграл Валерий Ничушкин: у российского форварда гол, перекладина и ассистентский балл на победный гол Бураковски в овертайме. И его общий вклад в победу совершенно точно нельзя недооценивать. Россиянин не просто стал самым активным игроком матча с шестью бросками в створ ворот, но и постоянно оказывал давление на соперника без шайбы.

По большому счёту в том, что игра добралась до дополнительного времени, «лавины» могут винить лишь себя. Ведь в нужный момент додавить ошибавшегося соперника они не смогли. Впрочем, в овертаймах «Колорадо» чувствует себя слишком хорошо – в этом плей-офф команда одержала уже четвёртую викторию и всегда забивала в первые девять минут.

Тем не менее, пусть в итоге атака «лавин» смогла без оглядки на свои ворота переиграть соперника на домашнем льду, но у «Тампы» всё равно были шансы перевернуть игру буквально за минуту. В целом уже тот факт, что «молнии» перевели матч в экстра-тайм, лишь подтверждает привычный стиль игры команды Купера – почти в любой сложной ситуации они способны вытащить нужный результат.

На самом деле у «Тампы» практически с самого начала всё пошло не по плану. Андрей Василевский вновь получил множество заслуженных комплиментов за свою игру, но в целом провёл не самый идеальный матч. Российский вратарь впервые в карьере пропустил три гола в первом периоде матча в плей-офф, а как минимум в одном из эпизодов точно мог действовать лучше.

Однако к защите вопросов было очевидно не меньше. Звено Виктора Хедмана в первом периоде едва справлялось с соперником при прессинге, ошибаясь даже с выносом шайбы из собственной зоны. А крепкая тройка Чирелли, которая славилась своей защитной работой против звена Зибанежада в финале конференции с «Рейнджерс», не справилась с лидерами «Колорадо».

Но даже при столь серьёзном для действующего чемпиона количестве ошибок в гостевом матче «Тампа» имела все шансы не только отыграться, что она и сделала, но и вырвать победу. Никита Кучеров эффектно обводил оппонентов, в один из моментов сделал сотую голевую передачу в плей-офф. Очень важный гол забил Михаил Сергачёв, который и перевёл игру в овертайм.

Первый матч финала не стал особым откровением. Однако одна команда воспользовалась своим преимуществом и заслуженно вырвала домашнюю викторию, а вторая ошиблась больше нужного, но ошибки у неё случались на протяжении всего плей-офф. Для «Тампы» ничего непоправимого не случилось, ведь стартовые игры «молнии» проваливают почти стабильно. Они мощно ответили на 0:5 от «Торонто» и на 2:6 от «Рейнджерс», пусть во втором случае всё-таки проиграли.

Оборона «Колорадо» надёжностью также не блистала. Да и в полную мощь из-за по-прежнему отсутствующего Кадри в атаке команда также пока не играет. У «Лайтнинг» были неплохие шансы зацепиться за победу в четверг, но и теперь их остаётся никак не меньше. А наш взгляд, даже больше.

Если у Василевского, Хедмана и Чирелли будет более удачный день, то сдерживать порывы соперника станет проще. А нападение «Тампы» с Кучеровым и Стэмкосом знает, когда и как давить. Даже если гости вновь не выиграют, то точно поборются до конца. На наш взгляд, стоит присмотреться к ставке «Тампа» не уступит в основное время» с коэффициентом 1.68.

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 2-й матч финала плей-офф НХЛ 19 июня 2022 года

После первого матча финала главный тренер «Тампы» Джон Купер справедливо заметил, что его команда была слишком далека от образца своего лучшего хоккея, но всё равно имела шанс победить. И это действительно так, ведь, вопреки всей продвинутой статистике, которая в полном объёме на стороне «Колорадо», и итоговому счёту, эта встреча не проходила с большим преимуществом одной из команд. «Тампа» снова не поддержала бешеный темп соперника на старте, довольно много ошибалась, но к концу игры приспособилась и смотрелась более целостно. После поражений в первых матчах плей-офф на выезде «Лайтнинг» всегда уверенно смотрелись в следующих. Ждём реакции от чемпиона и сейчас, ведь рисковать больше нельзя – это финал.

Ставка: «Тампа» не проиграет в основное время за 1.68.

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