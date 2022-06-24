Бразильские клубы в фаворитах, даже «Ривер» и «Бока» вряд ли им помешают.

Айртон против Халка: «Спартак» с «Зенитом» сражаются даже в Кубке Либертадорес!

Уже через несколько дней стартует плей-офф Кубка Либертадорес – самого престижного южноамериканского клубного турнира. Матчи 1/8 финала начнутся 29 июня. Несмотря на не самое удобное время начала игр для европейской части России, посмотреть там будет на что. В составах команд есть знакомые нашим болельщикам лица. Изучаем прогнозы букмекеров.

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Айртон и «Фламенго» — главные фавориты

Аналитики букмекерских контор считают главным фаворитом бразильский «Фламенго». Поставить на победу этой команды можно с коэффициентом 4.50. В 1/8 финала «Менго» сыграет с колумбийским клубом «Депортес Толима» (коэффициент на победу — 100.00).

Болельщикам, которые не следят за латиноамериканским футболом, «Фламенго» будет интересен с той точки зрения, что там есть сразу несколько футболистов, ранее выступавших в РПЛ. Поклонники «Спартака» могут поболеть за Айртона Лукаса, в центре защиты выступает Пабло, перешедший из «Локомотива», а в нападении можно заметить экс-армейца Витиньо.

Халк в деле!

За 5.50 можно сделать ставку на ещё два бразильских клуба: «Атлетико Минейро» или «Палмейрас». У первых в нападении по-прежнему солирует Халк, экс-зенитовцу уже 35, но он в порядке! За этот клуб выступает и Хуниор Алонсо, парагвайский защитник, арендованный у «Краснодара». «Минейро» не так уверенно прошёл групповой этап, но всё равно в числе фаворитов. В первом раунде плей-офф бразильцы сыграют с эквадорским «Эмелеком» (100.00).

Что до «Палмейраса», где в защите пылит экс-железнодорожник Мурило, то этот клуб показал 100-процентный результат на групповом этапе: шесть матчей – шесть побед. В 1/8 финала «Палмейрас» встретится с парагвайским «Серро Портеньо» (80.00).

«Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» — тёмные лошадки

Лидеры аргентинского футбола – «Ривер» и «Бока» — по мнению экспертов, во втором эшелоне. На «Ривер», за который выступает экс-игрок «Зенита» и «Сочи» Эмануэль Маммана, можно сделать ставку с коэффициентом 6.50. На групповом этапе у аргентинцев не возникло проблем, а в 1/8 финала им играть с соотечественниками из «Велес Сарсфилд» (40.00).

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Шансы «Боки» оценивают куда ниже – коэффициентом 12.00. Всё дело в том, что уже в первом раунде плей-офф аргентинцам достался очень серьёзный соперник – бразильский «Коринтианс» (18.00). В этой команде из знакомых лиц, к примеру, Виллиан.

Кто ещё претендует на Кубок?

Шансы «Эстудиантеса» аналитики оценили коэффициентом 18.00. Аргентинцам в 1/8 финала будет противостоять бразильская «Форталеза» (40.00). Сделать ставку на «Атлетико Паранаенсе» можно за 30.00, этот клуб начнёт плей-офф встречей с парагвайским «Либертадом» (40.00). Наконец, ещё одна пара 1/8 финала чисто аргентинская: «Колон» (40.00) сыграет с «Тальересом» (50.00).

Кубок Либертадорес – отличная альтернатива европейскому футболу в период летних отпусков. Будем и дальше следить за прогнозами букмекеров на южноамериканский футбол. Удачных ставок!

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