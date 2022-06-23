Франция U19 — Италия U19. Ничем не хуже Мбаппе и Бензема

24 июня состоится матч 3-го тура молодёжного чемпионата Европы до 19 лет Франция — Италия. Начало — в 18:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех итальянцев оценивается в 3.46. На ничью дают коэффициент 3.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч Франция U19 — Италия U19 24 июня 2022 года

Букмекеры уверены, что матч Франция U19 — Италия U19 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.64.

Анализ и прогноз на матч молодёжного чемпионата Европы — 2022 Франция — Италия (24.06.2022)

24 июня в 18:30 мск на стадионе «МОЛ Арена» в Словакии Франция U19 начнёт матч третьего тура с Италией U19 на чемпионате Европы — 2022. Матч станет заключительным на групповом этапе, а после него определится пара финалистов, которым откроется дорога в плей-офф. Эти коллективы досрочно отобрались в следующий раунд, но между собой решат, кто займёт первое место. Так что мотивация есть.

Французы продолжают радовать болельщиков шикарным футболом, на который приятно смотреть. Команда стартовала с крупной победы над словаками со счётом 5:0. Великолепно отыграл Лум Чауна. 18-летний нападающий провёл всего 10 игр за «Ренн», но хорош в национальной команде. Он забил гол и сделал два ассиста. Дублем отметились игрок «Пармы» Анж-Йоан Бонни и Алан Виржиниус из «Сошо».

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В предыдущем противостоянии «трёхцветные» вновь добыли победу, одолев румынскую молодёжь — 2:1. Один мяч оформил Чауна, а второй — Мартен Аделин из «Реймса». Кажется, что нападающий «Ренна» взял на себя лидерство в сборной и ведёт её к победам. Парень старается, и ему пророчат светлое будущее в мировом футболе. Два этих выигрыша вывели Францию U19 на первое место в группе с разницей голов 7:1.

Защита у Франции хорошо сыгранная и дружная, потому что ребята выступают в местных лигах и чемпионатах, часто пересекаются на поле. Ворота защищает Тимоти Ло-Тутала, выступающий за молодёжный «Тоттенхэм», но не за горами старт 19-летнего голкипера и в официальных встречах АПЛ. Звёзд с неба футболисты не хватают, а просто наслаждаются футболом. То, что нужно!

Италия U19 пристроилась сразу за французами на втором месте, но уступает по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда придерживается абсолютно другой стратегии и тактики, выбирая более сдержанный стиль, но важнее для неё результат. Две победы в стольких же встречах и разница голов 3:1. Строго говоря, «лазурные» уже отобрались в плей-офф и могут расслабиться.

Итальянцы стартовали с победы над Румынией – 2:1. Открыл счёт Томмазо Бальданци, пробующий себя в «Эмполи». Увеличил отрыв Кристиан Вольпато, принадлежащий по контракту «Роме». Парень уже провёл три матча за основную команду и забил гол. Спортсмены могли громить оппонента, настолько серьёзным выглядело превосходство по статистике. 25 ударов в сторону ворот и 10 — в створ.

В предыдущем противостоянии молодёжь из Италии минимально выиграла у Словакии. Автором единственного мяча оказался Джузеппе Амброзино. Ему всего 18 лет, а вызов в сборную нападающий получил благодаря великолепным выступлениям в Примавере 1.

Форвард выступает за молодёжку «Наполи», он провёл полноценный сезон-2021/2022. 20 забитых голов за 32 тура – отличный показатель, поэтому тренер обратил внимание на него. Пас отдал Фабио Миретти, отыгравший шесть официальных туров за основной состав «Ювентуса». В общем, тоже не простые ребята.

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Итальянская молодёжь способна на подвиги, среди них много профессионалов, которым впору выступать за взрослые клубы. Любой из них спустя какое-то время может прогреметь на весь мир. В заявке хватает спортсменов, которые уже имеют прямой опыт выступлений в Серии А на взрослом уровне, и это важно во время таких турниров, как молодёжный чемпионат Европы.

Статистика побед никак не влияет на действующие соревнования, потому что состав постоянно обновляется. Истории ради стоит отметить, что за последние четыре чемпионата Европы итальянцы доходили до финала дважды, но постоянно терпели поражение и брали серебро. В 2016-м они играли за золото с Францией и проиграли с разгромным счётом 0:4. Вспоминать об этом парни вряд ли станут, а вот мотивация будет.

В истории личных встреч коллективы сходились в шести матчах, в четырёх побеждали французские футболисты. Зато «лазурные» могут сравняться по количеству выигрышей, ведь выиграли в двух прошлых противостояниях подряд. Статистика лишь поможет определить и ответить на вопрос – насколько комфортно сборным играть между собой. Итальянцы и французы часто выдают зрелищные матчи.

Есть несколько видов команд – отдающие себя на 100% и играющие на результат так, как это удобно. К первой категории можно смело отнести Францию U19, не оглядывающуюся на табло и свои ворота. Италия U19 определяется вторым типом и вряд ли станет прыгать выше головы. Из группы вышли, можно спокойно выдохнуть, следуя тренерской установке. При таких раскладах П1 за 2.11 выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Европы Франция U19 — Италия U19 24 июня 2022 года

Интересно наблюдать, как на одном поле сталкиваются молодые и перспективные европейские футболисты. Многие из итальянской и французской сборных до 19 лет уже неоднократно выступали за основные клубы своих чемпионатов. «Трёхцветные» добиваются результатов агрессивным характером и напором, выдавливая соперника из его же штрафной и забивая красивые голы.

Итальянцы сдержанные, предпочитают просто довольствоваться результатом, но по составу совсем не уступают. Тренер «лазурных» может дать установку сыграть строго, но одна из атак французов, на наш взгляд, достигнет цели. Ставим на победу Франции U19 за 2.11.

Ставка: победа Франции U19 за 2.11.

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