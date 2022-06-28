«Краснодар» — «Ростов», Уимблдон и другие события. Что смотреть 28 июня

Лето пришло! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе — самая горячая пора. Рассказываем о наиболее интересных для ставок матчах, которые запланированы на 28 июня.

На что ставить в футболе 28 июня

На юношеском Евро U19 день полуфиналов. Мало сомнений в том, что Франция победит Израиль, а вот в игре Англия – Италия точно есть интрига. За пятое место сразятся Словакия и Австрия.



Межсезонье для российских клубов продолжается, всё активнее команды играют контрольные матчи. Сегодня «Краснодар» встретится с «Ростовом», а «Торпедо» сыграет сразу два матча с клубами Первой лиги — «Волгарём» и «Енисеем». Соперник из второго по силе дивизиона будет и у «Крыльев Советов», самарцы сыграют в Казани с «Рубином».

На что ставить в хоккее 28 июня

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 28 июня

Уимблдон набирает обороты, пусть и без россиян. Сегодня в борьбу вступит Рафаэль Надаль. Испанец выиграл два первых турнира «Большого шлема» в сезоне, можно замахнуться на все четыре! Первый соперник Рафы в Лондоне – аргентинец Франсиско Серундоло. Ещё один претендент на титул – итальянец Маттео Берреттини – начнёт турнир матчем с чилийцем Кристьяном Гариным.



У женщин первый матч на траве в сезоне проведёт Ига Свёнтек. Триумфатор «Ролан Гаррос» попробует продлить свою феноменальную победную серию в матче с Яной Фетт из Хорватии.