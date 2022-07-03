«Зенит» — «Црвена Звезда», Джокович мстит за Медведева на Уимблдоне: что смотреть 3 июля

Первый месяц лета позади, набирает обороты июль. Спортивный сезон тоже протекает очень стремительно. Европейский клубный футбол в отпуске, российские команды готовятся к старту РПЛ. На хоккейной арене затишье, зато теннисисты вовсю рубятся на Уимблдоне. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 3 июля.

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На что ставить в футболе 3 июля

Российские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона чемпионата России. Сегодня пройдут три товарищеские встречи. Отдельного внимания, разумеется, заслуживает противостояние петербургского «Зенита» и сербской «Црвены Звезды». Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В условиях бана российских спортсменов от УЕФА и ФИФА встреча с зарубежной командой — редкость и радость. «Газпром», который является спонсором обоих клубов, решил сделать фанатам праздник. Посмотреть на битву чемпионов России и Сербии будет интересно не только с точки зрения подготовки петербуржцев к Суперкубку.

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Также не стоит проходить мимо дружеского спарринга московского «Локомотива» и воронежского «Факела», который стартует в 16:30 мск. Москвичей возглавил новый тренер — Йозеф Циннбауэр, а воронежцы отмечают допуск своего стадиона до матчей РПЛ. Для последних это отличный шанс попробовать свои силы с представителем российской футбольной элиты.

На что ставить в теннисе 3 июля

Уимблдон в самом разгаре. С каждым днём участников становится всё меньше, а уровень оппозиции только растёт. Сегодня среди прочих следим за противостоянием Новака Джоковича и Тима ван Рейтховена в четвёртом круге турнира в Великобритании. Противостояние начнётся не ранее 19:00 мск.



Новак Джокович предельно мотивирован. Из Австралии серба выгнали из-за отсутствия вакцинации от коронавируса, рискует спортсмен пропустить по той же причине и Открытый турнир в США. Уимблдон — реальный шанс взять «Большой шлем». Однако сперва надо пройти Рейтховена, который не так давно обыграл самого Даниила Медведева.

На что ещё ставить 3 июля

Формула-1 доехала до 10-го этапа. Сегодня в Сильверстоуне состоится гонка Гран-при Великобритании. Пилотам предстоит преодолеть 52 круга общей протяжённостью свыше 306 километров. В личном зачёте на данный момент лидирует Макс Ферстаппен. А вот Шарль Леклер потерял довольно много очков. Пора навёрстывать.

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