«Химки» — «Велес». Обидчик ЦСКА пришёл за Глушаковым и Юраном

4 июля состоится товарищеский матч «Химки» — «Велес». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Химок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Велеса» оценивается в 4.22. На ничью дают коэффициент 3.70.

В «Зените» рассказали, какие две позиции усилят в ближайшее время.

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Велес» 4 июля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Химки» — «Велес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Химки» — «Велес» (04.07.2022)

Стадион «Родина» 4 июля будет принимать товарищеский матч между «Химками» и «Велесом». Для хозяев эта игра станет первой после закрытия сезона-2021/2022. Насколько хорошо они подготовлены и не расслабились ли во время отпуска – это предстоит выяснить. Гости уже провели несколько матчей, в которых встречались с сильнейшими клубами Москвы, но сумели удивить результатами общественность.

Сергей Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года и спас клуб от вылета в Первую лигу. Теперь у него будет полноценный сезон, чтобы продемонстрировать свои способности. Сейчас он вряд ли задумывается о результатах предстоящего матча, потому что грядут серьёзные перемены. Удержать состав, скорее всего, не получится, поэтому наставник должен задумываться и тратить больше времени на трансферные цели.

Цели матча — наглядно увидеть, какие позиции недоработаны, проявят ли себя новички. Красно-чёрные уже отпустили Мамаева и Жиркова, а также планируют расстаться с Мирзовым. Резиуан уже вернулся в «Спартак», но пока о своём будущем отмалчивается. Лидером «Химок» в атаке стал Денис Глушаков, напомнив о себе всем болельщикам. Теперь на полузащитника появится спрос, а Юран должен придумать, как его удержать.

Ставку руководство подмосковного клуба делает на перспективных футболистов. На поле могут появиться такие спортсмены, как Валентин Пальцев, игравший в «КАМАЗе», или вратарь Митрюшкин, подписанный в качестве подмены Лантратову. Многие вернулись из аренды, каждый из них наверняка будет использован в товарищеской встрече. Состав серьёзно поменяется, но от этого будет интереснее наблюдать за результатом.

«Велес» начнёт подготовку к очередному сезону в ФНЛ — Первой лиге — с новым тренером. После работы с челябинским футбольным клубом Михаил Сальников возглавил московский коллектив. В сезоне-2021/2022 команда выглядела неубедительно, даже рисковала вылететь в дивизион ниже, но чудом удержалась на плаву. В итоге спортсмены заняли 13-ю строчку, а теперь задумываются об улучшении позиций.

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«Крылатые быки» не стали растрачиваться на противостояния с равными по классу соперниками. Они решили сразу перейти к вкусному. Стартовали подопечные Сальникова с битвы с московским ЦСКА и совершили сенсацию. «Велес» выиграл у армейцев всухую со счётом 2:0, поразив общественность такой самоотдачей и железным характером.

Первый гол забил Ираклий Логуа – россиянин, купленный в середине прошлого сезона у «Коломны». В свои 30 лет он может похвастаться интересной карьерой в разных международных клубах. Увеличил отрыв Данила Ежков. Любые попытки ЦСКА сравнять цифры на табло заканчивались неудачей. Настолько стабильно отыграли «крылатые быки» в обороне.

Недавно «Велес» встречался с «Локомотивом» и тоже был хорош. Уверенно противостоял серьёзному противнику, открыл счёт. Автором забитого гола стал Геворк Саркисян – воспитанник железнодорожников. Произошло это уже на первой минуте матча, после чего клуб решил перейти к защите своих ворот. Идея не увенчалась успехом, молодёжь «Локо» взяла мяч под контроль, забив дважды. В итоге «Велес» проиграл – 1:2.

Происходящее в «Химках» со стороны выглядит сумбурно. Расторгают контракты лидеры, а будущее легендарного Глушакова остаётся в подвешенном состоянии. Нет сомнений, что Сергей Юран сделает ставку на молодёжь и использует её по максимуму на поле. Тем более играть предстоит с не самым опасным клубом из Первого дивизиона. По крайней мере, так о нём могут подумать в стане красно-чёрных.

На самом деле «Велес» — серьёзный соперник, что он доказал в двух предыдущих товарищеских матчах. Химчанам стоит действовать аккуратнее, потому что гости не только знают, как забивать, но и прекрасно обороняются. Тем более для «Химок» после окончания сезона-2021/2022 эта игра станет первой. Она покажет, как сказался отпуск на спортсменах и насколько они готовы к официальным матчам. Так что голы с обеих сторон тут вполне возможны.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Химки» — «Велес» 4 июля 2022 года

Несмотря на отсутствие громкой вывески, эта игра может стать интересной. Болельщики должны быть готовы к неожиданному результату. Гости показали отличные результаты в прошедших матчах с очень сильными клубами Москвы. Смогли бы так сыграть «Химки» с ЦСКА и «Локомотивом», как это сделали футболисты «Велеса»? Вопрос спорный! А химчане только вышли из отпуска, что наверняка скажется на обороне. Ждём голы с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1.70.

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